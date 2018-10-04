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Interditado pela Defesa Civil

Obras no Homero Massena, em Vila Velha, começam em 2019

Espaço está interditado pela Defesa Civil desde agosto deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 17:26

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 17:26

. Crédito: Reprodução/PMVV
Em agosto deste ano, o Museu Homero Massena foi interditado pela Defesa Civil pelo órgão ter considerado o local não seguro. . Laudos feitos no prédio apontam que o local, que não passava por manutenção há meses, colocava até a segurança dos visitantes em risco. Agora, até o primeiro trimestre de 2019, a Prefeitura de Vila Velha promete que o local já terá as obras de manutenção e restauro iniciadas. Lá, serão feitos reparos desde a estrutura física até as instalações elétricas e hidrossanitárias.
De acordo com a prefeitura, foram contratados projetos de restauro da edificação para viabilizar a obra necessária. Além disso, serão elaborados projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, instalações elétricas, prevenção e combate a incêndio que vão garantir a integridade da edificação.
"Em relação aos prazos, a prefeitura informa que a conclusão dos projetos de arquitetura e engenharia está prevista para novembro de 2018, assim, considerando o prazo de licitação, as obras deverão ser iniciadas no primeiro trimestre de 2019", esclarece a prefeitura, em trecho da nota enviada à reportagem.
AS OBRAS
De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Felipe Faria de Azevedo, que respondeu interinamente pela pasta da Cultura em agosto, quando o prédio foi interditado, será realizado um restauro total da estrutura do museu. "Foi feita uma visitação ao local, foram apresentados os relatórios da Defesa Civil e da Secretaria de Obras de Vila Velha, e, há muito tempo, não era feita nenhuma intervenção no prédio. Obviamente, quando você não faz manutenções, acaba demandando exatamente o que está acontecendo agora. A interdição para os reparos", exemplificou.
Segundo o secretário, as obras que o local histórico abriga também serão submetidas a restauros. "Nós conversamos com o núcleo especializado da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e eles é que vão cuidar disso. Enquanto isso, todo o acervo do Homero Massena está sendo guardado no 38º Batalhão de Infantaria, também na Prainha", detalhou. Luiz ainda frisa que esse é o único aparelho cultural do município que está nessas condições. "Falando em ambientes da cultura, o Homero Massena é o único que estava nesse estado. Os outros eu não tenho conhecimento", reiterou.

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