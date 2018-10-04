Obras no Homero Massena, em Vila Velha, começam em 2019

. Crédito: Reprodução/PMVV

Em agosto deste ano, o Museu Homero Massena foi interditado pela Defesa Civil pelo órgão ter considerado o local não seguro. . Laudos feitos no prédio apontam que o local, que não passava por manutenção há meses, colocava até a segurança dos visitantes em risco. Agora, até o primeiro trimestre de 2019, a Prefeitura de Vila Velha promete que o local já terá as obras de manutenção e restauro iniciadas. Lá, serão feitos reparos desde a estrutura física até as instalações elétricas e hidrossanitárias.

De acordo com a prefeitura, foram contratados projetos de restauro da edificação para viabilizar a obra necessária. Além disso, serão elaborados projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, instalações elétricas, prevenção e combate a incêndio que vão garantir a integridade da edificação.

"Em relação aos prazos, a prefeitura informa que a conclusão dos projetos de arquitetura e engenharia está prevista para novembro de 2018, assim, considerando o prazo de licitação, as obras deverão ser iniciadas no primeiro trimestre de 2019", esclarece a prefeitura, em trecho da nota enviada à reportagem.

AS OBRAS

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Felipe Faria de Azevedo, que respondeu interinamente pela pasta da Cultura em agosto, quando o prédio foi interditado, será realizado um restauro total da estrutura do museu. "Foi feita uma visitação ao local, foram apresentados os relatórios da Defesa Civil e da Secretaria de Obras de Vila Velha, e, há muito tempo, não era feita nenhuma intervenção no prédio. Obviamente, quando você não faz manutenções, acaba demandando exatamente o que está acontecendo agora. A interdição para os reparos", exemplificou.