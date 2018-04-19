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Literatura

Obras de não ficção impulsionam venda de livros

A pesquisa mostra um crescimento de 8,76% em volume e 14,28% em valor no comparativo com 2017.

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 14:09
A importância dos livros Crédito: Divulgação
O varejo do mercado editorial brasileiro teve um primeiro trimestre positivo em 2018: o 3.º Painel das Vendas de Livros no Brasil mostra um crescimento de 8,76% em volume e 14,28% em valor no comparativo com 2017.
Apresentado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen, o relatório tem como base o resultado da Nielsen BookScan Brasil, que apura as vendas das principais livrarias e supermercados no país.
O resultado também é positivo em comparação ao terceiro período de 2017: crescimento de 17,75% em volume de livros, e de 18,98% no faturamento.
Segundo o relatório, as categorias de "não ficção" foram as maiores responsáveis pelos bons números neste intervalo. As ações promocionais da semana do Dia do Consumidor (15 de março) também contribuíram para aquecer o mercado livreiro.
A semana do consumidor e o Dia Internacional da Mulher passaram a compor o calendário promocional do livro", comenta o líder da Nielsen Bookscan Brasil, Ismael Borges, em nota divulgada pelo SNEL. "O desconto se mostra uma ferramenta para vender mais nestes dias analisados, apesar de não ter sido maior que o do ano anterior. A sensação é que as livrarias se prepararam com antecedência e colheram bons resultados.

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