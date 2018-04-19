Obras de não ficção impulsionam venda de livros

A importância dos livros Crédito: Divulgação

O varejo do mercado editorial brasileiro teve um primeiro trimestre positivo em 2018: o 3.º Painel das Vendas de Livros no Brasil mostra um crescimento de 8,76% em volume e 14,28% em valor no comparativo com 2017.

Apresentado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen, o relatório tem como base o resultado da Nielsen BookScan Brasil, que apura as vendas das principais livrarias e supermercados no país.

O resultado também é positivo em comparação ao terceiro período de 2017: crescimento de 17,75% em volume de livros, e de 18,98% no faturamento.

Segundo o relatório, as categorias de "não ficção" foram as maiores responsáveis pelos bons números neste intervalo. As ações promocionais da semana do Dia do Consumidor (15 de março) também contribuíram para aquecer o mercado livreiro.