Obra de capixaba é escolhida como livro do ano

Cinco anos de uma rica pesquisa sobre a Idade Média, cerca de 50 castelos, vilarejos e fortalezas e 12 países visitados, uma mistura de história e ficção: essa é a receita que levou a obra Monge Guerreiro, do jornalista capixaba Romulo Felippe, a ser escolhida como o melhor livro nacional em 2017 em uma enquete na internet realizada pelo grupo Acervo do Leitor/ Reino dos Livros, que reúne mais de 50 mil leitores e é considerado o maior da América Latina.

A primeira edição, produzida de forma independente, foi lançada no final de 2016, com 442 páginas, e está esgotada.

Romulo Felippe fez uma vasta pesquisa de campo para o livro Crédito: Acervo Pessoal/Romulo Felipe

Ter começado 2018 com um reconhecimento desses, que considero o mais importante prêmio de literatura fantástica do Brasil, pela importância do grupo, sem dúvida alguma é um combustível para começar com os novos projetos este ano, comemora o capixaba.

Projeto para ele é o que não falta. Romulo, natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, acaba de assinar um contrato de cinco anos com a editora paulista Cavaleiro Negro, que publica best-sellers do gênero da Fantasia. Pela editora, Monge Guerreiro, primeiro livro do autor, vai ganhar em abril uma nova edição, ampliada e revisada, com capa dura e acabamento de luxo  a obra agora chegará às livrarias de todo o Brasil e também cruzará oceanos até a Europa.

O autor assinou com a editora italiana Newton Comptom Editori e agora está em busca de um selo literário para lançar seu livro nos mercados inglês e americano.

A gente precisa mostrar que os livros nacionais são tão bons ou até melhores que as obras estrangeiras. Não deixamos nada a dever. E não falo por mim não, falo pelo conjunto, por todos os autores brasileiros, defende.

Jornalista do ramo automotivo, Romulo aproveitou as viagens que fazia para acompanhar os lançamentos de carros no continente europeu para pesquisar a cultura medieval. Ele passou por mais de 50 castelos, fortalezas e vilarejos em 12 países, como Itália, França, Alemanha e Áustria.

Acredito que tenha rodado 14 mil quilômetros de carro na pesquisa de campo. Quando ia a trabalho, sempre estendia a minha estadia na Europa por conta própria para sentir como era no período medieval. Sempre exerci um fascínio pela Idade Média, desde pequeno, conta Romulo.

O premiado livro conta a jornada dos cavaleiros templários que fizeram ,em princípios do século XIII, o transporte das relíquias sagradas. Tanta riqueza de detalhes resultou em uma obra que reúne mais de 80 personagens e vários núcleos como Jerusalém, Constantinopla , Grécia e Itália.

Esse encanto pela Idade Média leva o autor a entrar de cabeça em outro projeto. Romulo vai iniciar em breve a escrita do romance medieval O Ressoar do Trovão, que vai se passar na Itália no século XII. Também estão nos planos do jornalista o romance com viés dramático O Farol e a Tempestade e um livro infantil ambientado na França no século XIII, chamado Reino dos Morcegos, que devem ser lançados no segundo semestre de 2018.