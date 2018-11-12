'O Sétimo Guardião' estreia nesta segunda com trama cheia de mistérios

Escondida entre montanhas, a pequena Serro Azul, para muitos, não passa de uma lenda. Pelo menos até agora... Em 'O Sétimo Guardião', a próxima novela das nove, a cidade deixará de ser apenas a vizinha de Greenville e de Tubiacanga e aparecerá como cenário principal das tramas que o público vai acompanhar.

"Essas cidades sempre estiveram no meu imaginário. Fazem parte da memória que tenho da minha infância no interior de Pernambuco. Serro Azul sempre existiu dentro do meu universo geográfico", conta o autor Aguinaldo Silva, lembrando que Greenville foi apresentada em "A Indomada" (1997) e Tubiacanga em "Fera Ferida" (1993).

O Sétimo Guardião: Os guardões Egídio ( Antonio Calloni ), Eurico ( Dan Stulbach ), Machado ( Milhem Cortaz ), Aranha ( Paulo Rocha ), Feliciano ( Leopoldo Pacheco ), Ondina ( Ana Beatriz Nogueira ), Milu ( Zezé Polessa ) Crédito: Globo/João Cotta

Apesar de seu clima pacato de Interior, onde avanços tecnológicos como internet e telefonia celular ainda não chegaram, Serro Azul tem algumas peculiaridades. A principal delas é uma fonte com propriedades curativas e rejuvenescedoras, localizada na parte mais externa de um gigantesco aquífero,uma enorme reserva daquilo que a cada dia se torna o bem mais precioso da Terra: a água.

A fonte é protegida por sete guardiães que têm como missão garantir que essa riqueza não chegue às mãos erradas.São eles: o prefeito Eurico (Dan Stulbach), o mendigo Feliciano (Leopoldo Pacheco), o médico José Aranha (Paulo Rocha), o delegado Joubert Machado (Milhem Cortaz), a esotérica Milu (Zezé Polessa), a cafetina Ondina (Ana BeatrizNogueira) e o solitário Egídio (Antonio Calloni), o guardião-mor, que está prestes a morrer.

Ele descobre que a morte está perto quando seu gato, Léon, desaparece. Segundo ele, o sumiço é um sinal de que sua morte se aproxima pois o animal foi em busca daquele que ocupará seu posto.

"Fico feliz em participar deste momento em que Aguinaldo resgata um universo no qual ele sempre transitou muito bem. Nossa história vai falar de segredos, da importância da água, mas principalmente de amor, através de Luz (Marina Ruy Barbosa) e Gabriel (Bruno Gagliasso). O grande conflito desse casal será a missão de proteger a fonte", afirma o diretor artístico Rogério Gomes.

O escolhido?

O Sétimo Guardião: Luz (Marina Ruy Barbosa) e Gabriel (Bruno Gagliasso) Crédito: Globo/João Cotta

León, de forma mágica, aparece em São Paulo, onde vive a famosa empresária do ramo de cosméticos Valentina Marsalla (Lília Cabral), e cruza com o filho dela, Gabriel (Bruno Gagliasso), em plena Avenida Paulista. Esse encontro enigmático acontece justamente no dia do casamento do rapaz com Laura (Yanna Lavigne), filha do milionário Olavo de Aragão Duarte (Tony Ramos).

Mas, para desespero da empresária, pouco antes da cerimônia, Gabriel desiste de se casar e vai parar em Serro Azul, sem nunca ter ouvido falar do local. Porém, sua mãe conhece muito bem. Valentina viveu na cidade e foi abandonada, grávida, no altar por Egídio. Após o episódio, ela fugiu e jurou nunca mais voltar.

Mas, como o destino muitas vezes faz questão de surpreender, quando o rapaz está chegando à cidade, sofre um acidente e é socorrido pela misteriosa Luz (Marina Ruy Barbosa), por quem acaba se apaixonando. A paixão meio que o desvia do destino de ser o novo guardião-mor. Enquanto ele decide entre o amor de Luz e sua missão, muita coisa vai acontecer na cidade e o segredo pode ser revelado.

Vilões

O Sétimo Guardião: Valentina (Lilia Cabral) Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Ao perceber que sua irmã, a primeira-dama Marilda (Leticia Spiller), aparenta ser bem mais jovem do que realmente é, a empresária dá logo um jeito de descobrir qual o seu segredo da juventude. Marilda acaba revelando à irmã sobre a existência da fonte na cidade. A primeira-dama, que não sabe sobre a irmandade que protege a água, acredita ser a única pessoa que conhece o segredo. Crendo ter descoberto o mapa da mina, Valentina fará de tudo para se apossar do casarão de Egídio, sob o qual a fonte está escondida.

Aos poucos, ela se dá conta de que cada um dos guardiães tem um ponto fraco e passa a usar isso em benefício próprio. Ao sentir que a irmandade e o segredo da fonte estão ameaçados, os guardiães precisam correr contraotempo para descobrir logo quem é o novo guardião-mor.

Só que essa busca não será fácil: pessoas ambiciosas, como o enigmático Sampaio (Marcello Novaes), capanga de Valentina, percebem que existe alguma riqueza escondida na cidade e tentam se passar pelo novo escolhido. Enquanto isso, Gabriel segue planejando seu futuro com Luz, sem desconfiar de que em breve se verá diante desse grande conflito.

Perfil dos personagens

Gabriel (Bruno Gagliasso) Filho de Valentina Marsalla (Lília Cabral), poderosa empresária do setor de cosméticos. No início da trama, está noivo de Laura (Yanna Lavigne). Depois que o gato León misteriosamente cruza seu caminho, em São Paulo, desiste de se casar e vai embora para Serro Azul, deixando tudo para trás. Se apaixona por Luz (Marina Ruy Barbosa).

Luz (Marina Ruy Barbosa)- Recém-formada professora, foi criada pelo avô, Sóstenes (Marcos Caruso), como uma menina comum. Luz sabe, no entanto, que esse adjetivo não se aplica a ela. Desde pequena, tem sonhos enigmáticos, alguns deles visões de algo que está prestes a acontecer. Além disso, Luz se entende com o gato León através do olhar. Ela vai se apaixonar por Gabriel (Bruno Gagliasso). Recém-formada professora, foi criada pelo avô, Sóstenes (Marcos Caruso), como uma menina comum. Luz sabe, no entanto, que esse adjetivo não se aplica a ela. Desde pequena, tem sonhos enigmáticos, alguns deles visões de algo que está prestes a acontecer. Além disso, Luz se entende com o gato León através do olhar. Ela vai se apaixonar por Gabriel (Bruno Gagliasso).

León (gato) Gato de Egídio (Antonio Calloni), é envolto por mistérios. Tem uma forte ligação com Luz (Marina Ruy Barbosa).

Guardiões

Egídio (Antonio Calloni) É o guardião-mor da fonte. Reservado, só sai do casarão onde vive com o gato León quando precisa se reunir com os outros guardiães. Sua fiel escudeira é a empregada Judith (Isabela Garcia), a única pessoa de fora da irmandade a quem ele confia o segredo da fonte. No passado, Egídio foi noivo de Valentina (Lília Cabral). Ele a abandonou no altar após receber o chamado para ser guardião-mor.

Eurico (Dan Stulbach) Prefeito de Serro Azul, é ambicioso e sonha chegar a Brasília através da política. Casado com Marilda (Leticia Spiller), é pai de Geandro (Caio Blat) e Júnior (José Loreto). É muito apaixonado pela mulher e um bom pai para os filhos, apesar de não esconder sua preferência por Júnior.

Feliciano (Leopoldo Pacheco) Mendigo, está sempre a postos em frente à igreja, observando tudo o que acontece na cidade. Afirma que é descendente de índios. Algumas pessoas dizem que ele é louco, mas, na verdade, Feliciano é o mais sensato entre os guardiães.

José Aranha (Paulo Rocha) É o médico de Serro Azul. Filho amoroso, faz de tudo para que a mãe, a beata Mirtes (Elizabeth Savalla), e sua esposa, Stella (Vanessa Giácomo), por quem é completamente apaixonado, se entendam. Mirtes, no entanto, não se cansa de jogar na cara da nora que ela não é capaz nem de lhe dar um neto.

Joubert Machado (Milhem Cortaz) Delegado de Serro Azul. É casado com a exuberante Rita de Cássia (Flávia Alessandra). Apesar dos anos de casamento, eles conseguem manter o fogo da paixão. Machado tem um segredo íntimo que esconde a sete-chaves: ele gosta de usar calcinhas.

Milu (Zezé Polessa) Dona da loja de produtos esotéricos Cristalina. Bem no alto de uma prateleira, tomando conta de tudo, está Minerva, sua coruja de estimação e seu talismã, que tudo vê, embora esteja empalhada. Alguns dizem que Milu é uma bruxa, porque consegue traçar o perfil de uma pessoa apenas ao observá-la.

Ondina (Ana Beatriz Nogueira) Durante o dia, cuida de sua pousada, a única da cidade. À noite, é cafetina do bordel Paraíso da Ondina. Protege como uma mãe as meninas que trabalham para ela, além de Adamastor (Theodoro Cochrane), seu fiel escudeiro na administração tanto da pousada quanto do bordel. Ondina é uma mulher alegre, que só não consegue manter o bom humor quando cruza com Mirtes (Elizabeth Savalla), com quem vive em pé de guerra.

Vilões

Valentina Marsalla (Lília Cabral) Famosa empresária do ramo de cosméticos, não abre mão do glamour. Mãe de Gabriel (Bruno Gagliasso), seu grande objetivo é que o filho se case com Laura (Yanna Lavigne), herdeira do milionário Olavo (Tony Ramos), garantindo, assim, o futuro de seus negócios. Na juventude, Valentina foi abandonada no altar por Egídio (Antonio Calloni) e fugiu de Serro Azul jurando nunca mais voltar.

Olavo (Tony Ramos) Empresário milionário, é pai de Laura (Yanna Lavigne). Movido pela ambição por dinheiro, seu único ponto fraco é a filha. Ele é capaz de qualquer coisa para vê-la feliz.

Laura (Yanna Lavigne) Órfã de mãe, cresceu sendo mimada pelo pai, o milionário Olavo (Tony Ramos). No início da trama, é noiva de Gabriel (Bruno Gagliasso).

Louise Marie (Fernanda de Freitas) Assistente de Valentina (Lília Cabral), está sempre a postos para as ordens da empresária. Mantém um caso com Sampaio (Marcello Novaes).

Sampaio (Marcello Novaes) Motorista, segurança e pau-para-toda-obra de Valentina (Lília Cabral). Enigmático, ele vê e ouve muitas coisas sobre a patroa. Ganhou a confiança dela e sabe o bastante para fazê-la cair do cavalo, não fosse o fato de que, se abrisse o bico, também se daria mal. Tem um caso com Louise Marie (Fernanda de Freitas).

Marcos Paulo (Nany People) Químico que trabalhou com Valentina (Lília Cabral) no passado, mora em Paris. Receberá uma proposta da empresária e voltará ao Brasil.

Outros personagens

Sóstenes (Marcos Caruso) Avô de criação de Luz (Marina Ruy Barbosa), é um homem sensato e justo, que faz qualquer coisa pela neta.

Marilda (Leticia Spiller) Primeira-dama de Serro Azul, é casada com Eurico (Dan Stulbach) e mãe de Geandro (Caio Blat) e Júnior (José Loreto). É irmã de Valentina (Lília Cabral), de quem faz de tudo para se reaproximar. Aparenta ser bem mais jovem do que realmente é, mas não revela a ninguém qual o seu segredo de beleza.

Rita de Cássia (Flávia Alessandra) De uma beleza estonteante, é casada com o delegado Machado (Milhem Cortaz) e apoia o marido no hábito de usar calcinhas. Tem o sonho de se tornar uma estrela de cinema e tentará convencer Machado a deixar que ela participe do documentário que Leonardo (Jaffar Bambirra) pretende fazer sobre Serro Azul.

Mirtes (Elizabeth Savalla) É a líder do grupo de beatos de Serro Azul. Mãe do doutor Aranha (Paulo Rocha), nunca aceitou o casamento do filho com Stella (Vanessa Giácomo) e passa os dias a infernizar a vida da nora, dizendo que ela não foi capaz nem de lhe dar um neto. Dissimulada, Mirtes sempre consegue esconder do filho suas armações contra Stella. É ex-sogra de João Inácio (Paulo Vilhena), que foi casado com sua filha que morreu, e avó de Guilherme (Caio Manhente). Assim como Stella, João Inácio é alvo de Mirtes. A beata persegue o ex-genro e não poupa intrigas para que Guilherme se afaste do pai. É a maior inimiga de Ondina (Ana Beatriz Nogueira), que ela considera ser a encarnação do pecado.

Stella (Vanessa Giácomo) - Casada com o médico José Aranha (Paulo Rocha), mora na mesma casa que a sogra, Mirtes (Elizabeth Savalla), que faz de tudo para atormentar sua vida. No passado, Stella perdeu um bebê que esperava e nunca mais conseguiu engravidar. Mirtes vive jogando na cara da nora que ela não foi capaz nem de lhe dar um neto. Apesar de contar com o apoio do marido, Stella por vezes se sente insegura em meio às insinuações da sogra e tem que ser forte para não sucumbir a um vício antigo: a bebida.