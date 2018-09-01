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O samba pop no EP de estreia da cantora e compositora Ana Clara

Ana Clara lança o projeto 'A Gente Sempre Ganha' com participação de Alcione e do grupo Atitude 67
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 00:28

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 00:28

A cantora e compositora Ana Clara, 24 anos, começou a dar os primeiros passos na música através do violino mas foi através do samba que ela fez seu nome e conquistou seu lugar como uma das revelações do ritmo. Nascida em Joinville, Santa Catarina, Ana Clara já contabiliza 10 anos de carreira e lança agora seu primeiro EP pela Universal Music, batizado de A Gente Sempre Ganha.
Desde sempre, já nasci com isso dentro de mim. Nunca foi um outro estilo musical, sempre foi o samba, mesmo tocando instrumentos clássicos. Se não fosse samba não seria outro estilo, na vida nem cantei outra coisa que não fosse. Acredito que tenho sido escolhida, não escolhi algum estilo.
Comecei a fazer violino com menos de três ano. Na época que entrei não tinha um instrumento do meu tamanho. Pegava uma caixa de papelão para ir pegando o jeito de tocar e em outra parte da aula eu solfejava muito, então isso tudo contribuiu para minha afinação, relembra.
Seu novo projeto é produzido pelo renomado Dudu Borges e conta com a participação de ninguém menos que Alcione.
O samba de Ana Clara é pop. Seu single e clipe de estreia já avisa isso. Página Marcada é uma música da cantora em parceria com Pedrinho Pimenta e Cesar Lemos com a participação do Atitude 67, grupo de pagode sul-matogrossense empresariado pelo o cantor Thiaguinho.
Essa música tem tudo a ver com esse meu novo momento. Escolhi como primeiro single para as pessoas entenderem essa minha nova sonoridade de fazer esse samba diferente, mais pop, mais jovem, que tem um certo frescor, explica a artista.
Além da canção inédita, A Gente Sempre Ganha traz mais quatro faixas com clássicos. Ana Clara quis criar a conexão entre os sambas antigos e a nova sonoridade que ela canta. Entre os clássicos, Verdade de Nelson Rufino e Carlinhos Santana, que virou sucesso na voz de Zeca Pagodinho e Não Deixe o Samba Morrer, composto por Edson Conceição e Aloísio Silva que ganhou nova versão por Ana Clara em dueto com Alcione.
Eu era e ainda sou muito fã e ter Alcione nesse projeto foi muito incrível. Tenho ela como referência na música, como cantora, e como intérprete. Só dela ter aceito o convite fiquei muito feliz e quando subi no palco com ela quase morri do coração, diz Ana Clara.
Novo EP da cantora Ana Clara, revelação do samba Crédito: Universal Music/Divulgação
A Gente Sempre Ganha
Ana Clara
Universal Music. Cinco faixas. Disponível em todas as plataformas de streaming.

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