'O que aconteceu foi terrível' diz José Padilha sobre Marielle Franco

José Padilha, diretor e produtor de O Mecanismo Crédito: Wally Skalij

É significativo que a programação de imprensa de toda América Latina para O Mecanismo, nova série nacional da Netflix, tenha sido realizada nesta quinta-feira  um dia depois do brutal assassinato na vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, no centro do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, o cineasta José Padilha, criador e produtor da série que foca, à sua maneira, na operação Lava Jato, falou das situações rotineiras do Rio. Em Ônibus 174 mostrava a voz do excluído, o olhar da periferia, da construção do herói brasileiro como uma vítima da sociedade. Já nos filmes Tropa de Elite, retratava o outro lado do mesmo problema  a autoridade policial centralizada na figura do Capitão Nascimento (Wagner Moura) em sua jornada para entender que, na verdade, os problemas todos têm uma mesma origem: a corrupção.

É impossível fazer qualquer coisa no Brasil que não seja relacionada à corrupção, afirmou o diretor em papo com a reportagem tarde da última quinta-feira.

Padilha foi sucinto ao falar de Marielle, mas os atores Enrique Diaz e Johanthan Haagensen, dois dos protagonistas da série, interromperam as perguntas para puxar o assunto.

Não consigo me afastar. É um sinal terrível do que acontece no Brasil. Uma pessoa superimportante, uma voz ativa, que foi executada desse jeito, lamentou Enrique.

Johnatan Haagensen O Mecanismo Crédito: Karima Shehata/Netflix

"Isso representa o que acontece todos os dias nas comunidades. A gente ficou sabendo disso porque a Marielle

É algo diário, principalmente com as mulheres negras Johnatan Haagensen

é conhecida, então imagina o que acontece com as pessoas que não têm essa voz. É algo diário, principalmente com as mulheres negras, completou Johnatan Haagensen.

Padilha, então, chamou a resposta para si: A segurança pública no Rio vive um problema recorrente. Nessa guerra a polícia mata mais de 1000 pessoas por ano. Nos EUA, onde a polícia é violenta, são cerca de 200. O que a gente vê é a reprodução desse fenômeno e isso tem tudo o a ver com o que a gente faz (filmes e séries). O que aconteceu ontem foi terrível, encerrou.