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Marielle Franco

'O que aconteceu foi terrível' diz José Padilha sobre Marielle Franco

Em evento para lançar a série 'O Mecanismo', José Padilha e elenco lamentam assassinato de vereadora do PSOL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 15:34

Publicado em 15 de Março de 2018 às 15:34

José Padilha, diretor e produtor de O Mecanismo Crédito: Wally Skalij
É significativo que a programação de imprensa de toda América Latina para O Mecanismo, nova série nacional da Netflix, tenha sido realizada nesta quinta-feira  um dia depois do brutal assassinato na vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, no centro do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, o cineasta José Padilha, criador e produtor da série que foca, à sua maneira, na operação Lava Jato,  falou das situações rotineiras do Rio. Em Ônibus 174 mostrava a voz do excluído, o olhar da periferia, da construção do herói brasileiro como uma vítima da sociedade. Já nos filmes Tropa de Elite, retratava o outro lado do mesmo problema  a autoridade policial centralizada na figura do Capitão Nascimento (Wagner Moura) em sua jornada para entender que, na verdade, os problemas todos têm uma mesma origem: a corrupção.
É impossível fazer qualquer coisa no Brasil que não seja relacionada à corrupção, afirmou o diretor em papo com a reportagem tarde da última quinta-feira.
Padilha foi sucinto ao falar de Marielle, mas os atores Enrique Diaz e Johanthan Haagensen, dois dos protagonistas da série, interromperam as perguntas para puxar o assunto.
Não consigo me afastar. É um sinal terrível do que acontece no Brasil. Uma pessoa superimportante, uma voz ativa, que foi executada desse jeito, lamentou Enrique.
Johnatan Haagensen O Mecanismo Crédito: Karima Shehata/Netflix
"Isso representa o que acontece todos os dias nas comunidades. A gente ficou sabendo disso porque a Marielle
É algo diário, principalmente com as mulheres negras
Johnatan Haagensen
 é conhecida, então imagina o que acontece com as pessoas que não têm essa voz. É algo diário, principalmente com as mulheres negras, completou Johnatan Haagensen.
Padilha, então, chamou a resposta para si: A segurança pública no Rio vive um problema recorrente. Nessa guerra a polícia mata mais de 1000 pessoas por ano. Nos EUA, onde a polícia é violenta, são cerca de 200. O que a gente vê é a reprodução desse fenômeno e isso tem tudo o a ver com o que a gente faz (filmes e séries). O que aconteceu ontem foi terrível, encerrou.
 

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