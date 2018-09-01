O P&B da cantora Nina Becker que se apresenta no Viradão Vitória

A cantora Nina Becker chega ao Espírito Santo para apresentar no dia 8 de setembro seu mais recente álbum Acrílico para o público do Viradão Vitória. Ela é uma das 88 atrações que vão subir no palco em 20 pontos diferentes no Centro Histórico da capital. O evento acontece no dia 7 e 8 de setembro, junto com a comemoração dos 90 anos da Rede Gazeta, com quase 30 horas de apresentações culturais.

À convite de uma famosa grife francesa, Nina criou uma trilha sonora inspirado no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Na ocasião, ela convidou um trio composto de piano, contrabaixo e bateria, como os trios de bossa jazz para acompanhá-la. O projeto ganhou continuidade, se expandiu e ganhou um repertório maior em Acrílico. São 12 faixas gravadas ao vivo por Nina e pelo mesmo trio, formado por Alberto Continentino (baixo), Pedro Sá (guitarra) e Rafael Vernet (teclado).

Quando eu comecei a aprender a tocar violão, tinha na minha casa um song book de bossa com cifras das músicas mais clássicas. Minha iniciação foi através da bossa. Meu padrasto é maestro e professor de história da música. Então eu tenho esse elo afetivo com a bossa nova e de alguma forma isso sempre apareceu como influência no meu trabalho, mas de forma mais difusa. Sempre quis fazer um trabalho mais focado, que o estilo musical transparecesse mais porque ela é parte importante do meu DNA musical, , resume Nina.

O álbum é quase 100% autoral. Todas as canções foram criadas por Nina em parceria com outros compositores. Caramelo da Nostalgia é a única canção sem a assinatura de Nina. Feita por Negro Leo, compositor maranhense, a faixa foi desenvolvida a partir de um briefing de Nina, com imagens de cartazes dos anos 50 e 60. A encomenda era um samba, que se deu com uma estrutura totalmente fora do padrão.

PRODUÇÃO

Acrílico foi gravado ao vivo, repleto de improvisos musicais e espontaneidade. Fizemos os arranjos todos juntos, em um processo de criatividade coletiva que reproduz um pouco a maneira de gravar na época (dos anos 60). Foi tudo meio valendo, sem muita edição, o mais orgânico possível, define Nina.

A construção de uma identidade para o álbum, que trouxesse a presença dessa sonoridade, foi um ponto importante para Nina. O piano, um dos instrumentos que mais inspiraram a artista, se tornou ponto importante não só por sua musicalidade mas também por suas cores, preto e branco. Outra influência estética foram as capas dos álbuns lançados pela gravadora Elenco, fundada em 1963 por Aloysio de Oliveira, que marcou a história da bossa nova com seus discos.

Acho que meus trabalhos sempre são vinculados à uma paleta de cor. As cores transmitem muito sobre o que estou querendo dizer. Então, senti que além da inspiração da bossa nova, esse momento político de grandes mudanças, que começamos a ter em 2013, era muito pé no chão. Momentos duros na nossa política, na nossa maneira de pensar o que é uma sociedade, como organizar nossa vida nesse país e nesse mundo. Quando eu penso graficamente eu imagino que o traço em uma cor só, que é o preto sobre o branco, passa uma ideia de essência das coisas, sem muito floreio, bem direto ao assunto,reflete.

PROGRAMAÇÃO

Nina se apresenta na Casa Porto das Artes Plásticas com o repertório do novo álbum e a mesma banda de Acrílico. Outras músicas de discos anteriores como Vermelho (2010) e Minha Dolores (2014), com canções de Dolores Duran, integram o repertório do show na capital. A carioca também presta uma homenagem a Luiz Melodia. Além de Nina, a rainha do carimbó Dona Onete e os capixabas André Prando, Silva tocam no evento cultural.





Show Nina Becker

Quando: 8 de setembro, às 20h40.

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Américo Poli Monjardim, 66, Centro, Vitória.

Entrada gratuita.



