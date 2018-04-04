O fim está próximo para o assalto de 'La Casa de Papel'

Novos episódios de "La Casa de Papel" mostram conflitos entre assaltantes Crédito: Netflix/Divulgação

Quando escrevi sobre La Casa de Papel neste mesmo espaço em 16 de janeiro deste ano, a série ainda não convivia com o hype que veio em seguida. De lá para cá, a série espanhola se tornou um grande (e até inesperado) sucesso mundo afora. Para se ter uma ideia, ela ainda hoje consta entre as mais lidas, dia após dia, pela busca orgânica do Gazeta Online, ou seja, pelas pessoas que chegam ao site por pesquisas em sites de busca. Com a popularidade, se tornaram comuns as perguntas como: quando começa a segunda temporada? Bem... não é exatamente uma segunda temporada, mas a segunda e conclusiva parte da série chega na próxima sexta-feira, 6, à Netflix  são mais nove episódios que vão encerrar a história de Tóquio, Rio, Berlim, Nairóbi, Denver e todo resto da trupe liderada pelo Professor.

Quando reencontramos os personagens, o cerco policial está apertando  a detetive Raquel Murillo chegou à casa de Toledo, mas não desconfia que pode estar sendo manipulada pelo Professor.

Enquanto isso, na Casa da Moeda, Berlim e Tóquio estão em rota de colisão. A verdade é que a segunda parte de La Casa de Papel mostra tretas, muitas tretas entre os assaltantes à medida que as coisas começam a não sair como havia sido planejado.

OPINIÃO

Por encerrar uma minissérie, os novos episódios não vão mudar a opinião de ninguém sobre a série; quem curtiu vai adorar a maneira como a trama se desenrola e quem não gostou vai continuar virando a cara para os problemas da narrativa. Problemas esses que não são poucos.

La Casa de Papel exige que seu espectador compre situações absurdas, e não falo do fato de a Casa da Moeda da Espanha ter sido invadida. Boa parte das cenas que envolvem Arturo (Enrique Arce) são intragáveis, culpa, em parte, do roteiro que coloca o personagem em situações ridículas (a cena em que ele vai atrás de uma arma é involutariamente cômica). Além disso, o personagem é tão odiável que deixa fácil a torcida pelos bandidos.

Isso, aliás, é algo que os episódios finais fazem muito bem. Ao expor erros policiais e utilizar bem a força midiática, a narrativa consegue levar o público para o lado dos bandidos e até exagera um pouco nesse aspecto. Essa torcida também acontece muito em função do carisma dos personagens principais, em sua maioria anti-heróis com motivos pessoais para estarem ali. Nada novo, mas funciona.

Em contrapartida, o público também tem que aguentar as tramas paralelas, os romances e situações que beiram o ridículo. O jogo de gato e rato entre Raquel Murillo e o Professor, por exemplo, é uma mistura de brilhantismo psicótico e uma ingenuidade absurda, adjetivos que podem também se encaixas tanto no plano do Professor quanto na série em si.