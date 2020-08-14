'O Aprendiz': Band anuncia que não terá reality de Justus em 2020

Roberto Justus está no comando de mais um "O Aprendiz" Crédito: Máximo Jr/Band

O Aprendiz foi adiado para março de 2021, informou a Band nesta sexta-feira, 14. A data de estreia do reality show comandado por Roberto Justus havia sido anunciada pelo apresentador para o próximo dia 7 de setembro.

A produção informou que os "riscos [causados pela pandemia do novo coronavírus] inviabilizam o bom andamento do programa". A Band havia aberto, em janeiro, inscrições para a nova temporada, que voltará a contar com 'anônimos', após edições com ex-participantes, celebridades e influenciadores digitais.

Confira abaixo a íntegra da nota divulgada pela Band nesta sexta, 14:

"A Bandeirantes e Roberto Justus, produtores associados do reality show O Aprendiz, de comum acordo, em função da extensão temporal da pandemia que assola o mundo (Covid-19), consequentes impactos na vida de todos e para respeitar o momento e a saúde da população, dos participantes, da produção, do elenco e dos envolvidos, resolveram adiar a estreia do programa para março de 2021.

O formato do Aprendiz tem muitas provas externas e por mais que todas as normas de segurança e protocolos sejam tomados, acabam envolvendo muitas pessoas que não fazem parte diretamente da produção e, consequentemente, os riscos inviabilizam o bom andamento do programa.