Novos nomes do rock nacional reunidos em Vila Velha

Neste ano, de uma maneira bem informal e amigável, os integrantes das bandas Scalene, Plutão Já Foi Planeta e Menores Atos tiveram um estalo. Por que não fazer um show juntos?, Vamos?, Vamos!. Assim nasceu a pequena turnê que une os três grupos expoentes da nova onda do rock nacional. As bandas sobem ao palco do Correria Music Bar, em Vila Velha, a partir das 21h desta sexta (21), com o reforço das atrações locais Moreati e Auri.

Com quase dez anos em atividade, a Scalene segue numa crescente no cenário nacional, principalmente desde 2015, depois de subir ao palco do Lollapalooza Brasil e participar do programa SuperStar, da TV Globo. De lá para cá, o grupo formado em Brasília lançou dois álbuns de estúdio, dois EPs e um DVD ao vivo.

Atualmente, o quarteto trabalha principalmente com o material do último EP, +gnetite, uma extensão do último disco, Magnetite. É justamente o repertório dos dois trabalhos, somado a outros sucessos, que o grupo leva para o palco do Correria em sua primeira passagem pelo Espírito Santo.

Esse vai ser o último show do ano, junto com o do Rio, que fazemos no sábado. Então já estamos em ritmo de encerramento de um ano bem fera. Vai ser bom para conhecermos o Espírito Santo, estamos preparando um show bem para cima. Já circulamos bastante com esse trabalho que vamos apresentar, e agora vamos poder parar para pensar nos próximos passos, no que fazer em seguida, conta o baixista Lucas Furtado.

AMADURECIMENTO

O grupo, aliás, se prepara para subir ao palco do Lollapalooza Brasil mais uma vez em 2019. Lucas detalha que participar pela segunda vez do evento tem um outro peso, até por conta do amadurecimento artístico da Scalene.

Quando participamos, já tínhamos uma carreira legal, mas agora estamos com um processo consolidado. Antes, era a banda colocando a carinha pra fora, agora é uma banda reconhecida, já é uma outra pegada, diz o baixista.

A ideia de fazer um show com os amigos da potiguar Plutão Já Foi Planeta e da carioca Menores Atos caiu como uma luva para o encerramento do ano, até mesmo pela afinidade entre os componentes das bandas. Lucas ressalta que o rock esteve um pouco fora do circuito nacional por um tempo, mas que o espaço vem sendo reconquistado principalmente pelos artistas que se dispõem a unir o gênero musical a outras influências.

Mesmo fora da grande mídia por um tempo, as bandas continuaram fazendo coisas incríveis. Agora temos um cenário bem rico, com gente do país inteiro fazendo coisa boa, abraçando outras vertentes. Ficamos felizes com isso, porque fazemos rock que não deixa de ter cara de rock. É algo cada vez mais nacional sem perder a qualidade, conclui o baixista.

Scalene, Plutão Já Foi Planeta e Menores Atos

Quando: Sexta (21), às 21h.

Onde: Correria Music Bar. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Ingressos: R$ 40 (meia/pista/2º lote), R$ 80 (inteira/pista/2º lote). À venda no site Ticketbrasil.com.br.