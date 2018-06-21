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Cinema

Novos diretores que comandarão Disney Animation e Pixar são anunciados

Diretores de Frozen e Divertida Mente vão assumir comando das empresas

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 14:21
A Walt Disney Studios anunciou que Jennifer Lee e John Docter serão os novos diretores criativos da Disney Animation e Pixar Crédito: Reprodução
A Walt Disney Studios anunciou nesta terça-feira, 19, os substitutos de John Lasseter como diretores criativos na Disney Animation e na Pixar: Jennifer Lee, que escreveu e dirigiu "Frozen"; e Pete Docter, que dirigiu "Up" e "Divertida Mente". Os dois vão assumir os cargos no início de 2019, quando a saída de Lasseter será oficializada.
"Jennifer Lee e Pete Docter são dois dos cineastas mais talentosos que eu tive a oportunidade de trabalhar", disse Alan Horn, presidente da Walt Disney Studios, em comunicado obtido pelo site Deadline.
"Pete, a força criativa genial por trás de "Up", "Divertida Mente" e "Monstros S.A.", é uma parte integral da Pixar quase desde a fundação do estúdio e um dos responsáveis pelo seu sucesso. Jenn, que trouxe sua visão inovadora para Frozen, ajudou a criar uma emocionante nova perspectiva dentro da Disney Animation", continuou.
Lee, que foi contratada pela Pixar em 2011, se torna uma das poucas mulheres à frente de um estúdio de Hollywood e se diz honrada em ocupar o cargo. "Os grandes filmes da Disney Animation - os que eu amei quando criança e que minha filha está crescendo amando - são mágicos, atemporais e cheios de amor, é o nosso objetivo criar novas produções que continuem esse legado de 95 anos para as próximas gerações", disse Jennifer no comunicado.
"Estou emocionado e honrado por ter sido convidado para ocupar esse cargo. Não é algo que eu encare como brincadeira: fazer filmes na Pixar é minha obsessão crônica desde o momento em que eu entrei no estúdio há 28 anos", falou Docter.
John Lasseter ocupava os dois cargos desde 2006, quando a Disney adquiriu a Pixar, e caiu em desgraça em novembro de 2017 após ex-funcionárias do estúdio o denunciarem por casos de assédio sexual. Ele tirou licença de seis meses dos seus cargos e havia anunciado sua saída em definitivo no início de junho de 2018.

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