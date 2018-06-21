Novos diretores que comandarão Disney Animation e Pixar são anunciados

A Walt Disney Studios anunciou que Jennifer Lee e John Docter serão os novos diretores criativos da Disney Animation e Pixar Crédito: Reprodução

A Walt Disney Studios anunciou nesta terça-feira, 19, os substitutos de John Lasseter como diretores criativos na Disney Animation e na Pixar: Jennifer Lee, que escreveu e dirigiu "Frozen"; e Pete Docter, que dirigiu "Up" e "Divertida Mente". Os dois vão assumir os cargos no início de 2019, quando a saída de Lasseter será oficializada.

"Jennifer Lee e Pete Docter são dois dos cineastas mais talentosos que eu tive a oportunidade de trabalhar", disse Alan Horn, presidente da Walt Disney Studios, em comunicado obtido pelo site Deadline.

"Pete, a força criativa genial por trás de "Up", "Divertida Mente" e "Monstros S.A.", é uma parte integral da Pixar quase desde a fundação do estúdio e um dos responsáveis pelo seu sucesso. Jenn, que trouxe sua visão inovadora para Frozen, ajudou a criar uma emocionante nova perspectiva dentro da Disney Animation", continuou.

Lee, que foi contratada pela Pixar em 2011, se torna uma das poucas mulheres à frente de um estúdio de Hollywood e se diz honrada em ocupar o cargo. "Os grandes filmes da Disney Animation - os que eu amei quando criança e que minha filha está crescendo amando - são mágicos, atemporais e cheios de amor, é o nosso objetivo criar novas produções que continuem esse legado de 95 anos para as próximas gerações", disse Jennifer no comunicado.

"Estou emocionado e honrado por ter sido convidado para ocupar esse cargo. Não é algo que eu encare como brincadeira: fazer filmes na Pixar é minha obsessão crônica desde o momento em que eu entrei no estúdio há 28 anos", falou Docter.