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Novo personagem da Turma da Mônica terá doença rara

Edu tem nove anos e é portador de Distrofia Muscular de Duchenne

Publicado em 

26 fev 2019 às 16:54

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 16:54

26/02/2019 - Edu é novo personagem da Turma da Mônica com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) Crédito: Divulgação
Edu é um portador da DMD (Distrofia Muscular de Duchenne), uma doença genética rara caracterizada pela deterioração muscular progressiva.
Ele também é o novo personagem das histórias da Turma da Mônica: em uma parceria entre a empresa Serepta Therapeutics e a Mauricio de Sousa Produções, o novo personagem contará a sua história no novo projeto editorial "Cada passo importa".
Com apenas nove anos, Edu terá sua primeira história lançada em março no Congresso Paulista de Pediatria. O projeto também terá um site com novas histórias do personagem, que vai ao ar no dia 24 de março.
"Criar um personagem como este demonstra a preocupação da Turma da Mônica em retratar causas de cunho social", diz Maurício de Sousa. 
"Por meio de histórias cheias de aventura com os personagens da Turma, queremos aproximar o Edu do dia a dia das crianças que enfrentam a Distrofia Muscular de Duchenne diariamente. É um personagem especial que veio para divertir e inspirar", diz o quadrinista.
Fábio Ivankovich, diretor-geral da Sarepta, afirma que o objetivo deste projeto é disseminar informações sobre a doença. "Precisamos chamar a atenção principalmente para a importância do diagnóstico precoce", diz. 
"De uma forma lúdica e por meio das histórias com o Edu, temos como intuito fomentar o assunto, valorizar o respeito aos pacientes com DMD e estimular a boa convivência com os amigos na escola e no lazer."
A  Distrofia Muscular de Duchenne faz com que a pessoa perca progressivamente a capacidade de realizar atividades simples de forma independente.

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