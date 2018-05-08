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Inédito

Novo livro traz fotos inéditas da família real britânica

Mais de duas mil fotos foram enviadas para o projeto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 18:05

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 18:05

O projeto "The Crown from the Crowd" Crédito: Reprodução/Instagram @abah_fakhoury_photography
Mais de 250 fotos inéditas da família real britânica foram lançadas em um livro organizado pela jornalista Jennie Bond, que cobriu a monarquia para a emissora BBC por 15 anos. O projeto "The Crown from the Crowd" buscou fotos de diversos integrantes da coroa britânica que foram registradas pela população nos inúmeros eventos públicos realizados por eles.
Mais de duas mil fotos foram enviadas para o projeto. Algumas datam da época da rainha Vitória, que capitaneou o então Império Britânico entre 1837 e 1901, quando surgiram as primeira máquinas fotográficas. O livro, que vai custar 25 libras (cerca de R$ 120), terá todos os lucros doados para uma instituição que ajuda ex-militares britânicos.
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Uma edição do livro será entregue ao príncipe Harry e à Meghan Markle como presente de casamento no dia 19 de maio. O gesto seria uma forma simbólica da população parabenizar o casal pela união.

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