Novidade do carnaval, cílios de LED fazem sucesso

Cílios de Led Crédito: Youtube/Niina Secrets

Fantasias, glitter e paetês já fazem parte da realidade do carnaval há muito tempo, mas uma novidade promete agitar a festa de Momo este ano: os cílios de LED. Sucesso na internet, os cílios piscantes são vendidos a R$ 20, em média, tanto em lojas, camelôs e na internet.

"A procura está sendo muito alta. Começamos a vender na segunda (22) e logo no primeiro dia já foi um sucesso", afirmou a vendedora Camila Alves, de 28 anos, que trabalha no mercado popular Saara, no Rio.

De acordo com a comerciária, foram vendidas cerca de 150 unidades em apenas um dia. A própria Camila ficou das 9h às 20h, com os cílios reluzentes enquanto fazia as vendas. "Não incomoda em nada. Parece que você está sem nada nos olhos", assegura Camila, que faz sucesso com uma parcela especial da clientela: as crianças. "Elas me veem e dizem: 'Olha, mamãe, o olho dela!'. Ficam loucas com o LED".

Além do azul, o LED está disponível nas cores verde, amarelo, branco e vermelho. Quem usa, garante que são de fácil aplicação:

"Se você já colou cílios postiços, vai tirar de letra os de LED", afirma o também vendedor Grimario Ávila, de 28 anos. "Pra quem não tem facilidade, talvez seja melhor chamar uma amiga".

É fácil de colocar?

A cola é aquela especial para cílios postiços. Ela deve ser passada na pálpebra, rente aos cílios, como uma sombra. Em seguida, é aplicado o cílio de LED. Ele deve ser pressionado por cerca de 30 segundos, até que esteja fixo. O fio que sai do LED deve ir atrás da orelha. Ele é ligado à bateria do acessório, que fica presa ao cabelo com uma presilha.

É possível controlar manualmente o padrão das luzes, como um pisca-pisca de árvore de Natal. Segundo Grimario, a reutilização do adorno está liberada:

"Pode tirar e recolocar. Por exemplo, passou o dia no bloco, chegou em casa pra dormir, tira o cílio e pode reaplicar no dia seguinte. Se acabar a bateria, é só trocar".

Para quem ainda tem dificuldades, dá para entender melhor com o tutorial da vlogueira Niina Secrets, que você assiste abaixo.

Engana-se quem pensa que é só a mulherada que está louca pelos cílios de LED. Homens também procuram o acessório para compor a fantasia:

"Eles geralmente compram o de cor branca, para a fantasia de anjo. Também adquirem bastante o azul", disse Grimario.

Tem problema para os olhos?

Aletea Lima, membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, ressalta a necessidade de se prestar atenção à higiene no uso dos cílios de LED:

"É importante não compartilhar o acessório com ninguém. Assim como não dividimos a maquiagem com a amiga, não devemos partilhar os cílios. Na pele das pálpebras, há muitas bactérias. Se a higiene não estiver em dia, o usuário pode desenvolver hordéolo, popularmente conhecido como tersol".

Quanto à luz, a médica afirma que não há perigo nenhum: