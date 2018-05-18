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Nova temporada de 'The Handmaid's Tale' chega ao Brasil no 2º semestre

Para essa nova temporada, a promessa é de momentos ainda mais tensos no drama vivido na distópica cidade de Gilead

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 21:47
Série "The Handmaid's Tale' Crédito: Divulgação
O Paramount Channel anuncia a segunda temporada de The Handmaid's Tale - O Conto da Aia para o segundo semestre. De acordo com comunicado, série proporcionou ao canal seu melhor mês em audiência desde o lançamento em fevereiro de 2015.
Para essa nova temporada, a promessa é de momentos ainda mais tensos no drama vivido na distópica cidade de Gilead.
Agora, além de se ajustar a um novo modo de vida, Offred (Elisabeth Moss) tem de lidar com as consequências de uma decisão perigosa, isso enquanto é assombrada por memórias de seu passado e pelos primórdios violentos de Gilead. A chegada de uma pessoa inesperada perturba as colônias. Uma família é dilacerada pela ascensão de Gilead.

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