Nova série do criador de 'Simpsons', '(Des)encanto' ganha 1º trailer

A Netflix divulgou o primeiro trailer completo da série (Des)encanto, feita por Matt Groening, mesmo criador de Os Simpsons. No material, é possível conhecer um pouco mais sobre os personagens principais, uma princesa que foge no dia de seu casamento e duas criaturas mágicas que a acompanham. Diversos momentos bem-humorados estão presentes.
A produção, que estreará na plataforma em 17 de agosto, já havia tido algumas imagens e até um pequeno teaser divulgados. Anteriormente, a própria Netflix, em suas redes sociais, havia comparado a produção à concorrente Game of Thrones.