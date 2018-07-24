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ANIMAÇÃO

Nova série do criador de 'Simpsons', '(Des)encanto' ganha 1º trailer

Produção deve lembrar o humor e os traços de 'Os Simpsons' com parte da temática de 'Game of Thrones'; assista

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 17:16
Nova animação de criador de 'Os Simpsons', (Des)encanto estreia em agosto na Netflix Crédito: Reprodução/Netflix
A Netflix divulgou o primeiro trailer completo da série (Des)encanto, feita por Matt Groening, mesmo criador de Os Simpsons. No material, é possível conhecer um pouco mais sobre os personagens principais, uma princesa que foge no dia de seu casamento e duas criaturas mágicas que a acompanham. Diversos momentos bem-humorados estão presentes.
A produção, que estreará na plataforma em 17 de agosto, já havia tido algumas imagens e até um pequeno teaser divulgados. Anteriormente, a própria Netflix, em suas redes sociais, havia comparado a produção à concorrente Game of Thrones.

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