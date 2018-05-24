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Nova animação de criador de 'Os Simpsons' estreia em agosto na Netflix

A animação tem uma temática de fantasia medieval e será uma comédia, inicialmente com dez episódios

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 20:18
Disenchantment : nova animação de criador de "Os Simpsons" estreia em agosto na Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Os Simpsons é a animação com mais tempo na TV - já são mais de 20 anos - e, com tamanho sucesso, o criador Matt Groening não arriscou em outros projetos. Até agora. Na última quarta-feira, 23, sua nova animação ganhou data de estreia.
No Twitter, foi apresentado um pouco dos personagens de Disenchantment, série que vai estrear com exclusividade na Netflix no dia 17 de agosto. A animação tem uma temática de fantasia medieval e será uma comédia, inicialmente com dez episódios.
Disenchantment vai mostrar as aventuras de Bean, "uma jovem princesa alcoólatra, seu elfo chamado Elfo e sua 'demônia' pessoal Luci". Em sua jornada, o trio encontra "ogros, espíritos, trolls, harpias, diabinhos e muitos tolos humanos".
"Será sobre vida e morte, amor e sexo, e como manter-se rindo em um mundo cheio de sofrimento e idiotas, apesar do que os magos e sábios e outros idiotas falam pra você", Groening disse em um comunicado no ano passado.

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