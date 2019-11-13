No embalo de 'Parabéns', Psirico vai comandar noite de axé em Vitória

Já tínhamos feitos quatro turnês nos Estados Unidos e mais três na Europa. Agora veio a Argentina. É diferente tocar para o público do exterior, principalmente para os brasileiros que moram fora. Muitos estão com saudade dos grandes clássicos, de ouvir a voz e o sotaque da gente. O show tem uma dinâmica diferente porque eles são ligados ao espetáculo. A gente faz uma salada musical, leva um pouco do Ilê, do Filhos de Gandhy, das escolas de samba, a coisa do carnaval e até do trio elétrico . Procuro cantar os grandes clássicos do axé. É legal porque alguns levam abadás dos blocos quando pularam no Brasil. Já teve um que mostrou até um cordão de Gandhy. Muitos dizem que voltam para casa renovados e com uma energia como se estivessem no carnaval de Salvador.