No embalo de 'Parabéns', Psirico vai comandar noite de axé em Vitória

Vitória vai ganhar ares de Salvador nesta quinta-feira (14). Afinal, o axé (ritmo genuinamente soteropolitano) vai ditar a noite do Ilha Shows, com a última edição do ano da festa "Verão de Booa". É impossível não "tirar o pé do chão" ao som de Psirico, a "cereja do bolo" de uma noite que também contará com Matheusinho, Axé Raiz e DJ Leandro Netto.
Já sei, caro leitor! A pergunta que está pairando sobre a sua mente "axezeira" neste momento é: Psirico = LepoLepo? Pode ficar sossegado que a sua esperada indagação vai ser repondida pelo próprio Márcio Victor, vocalista da banda que conversou com o "Divirta-se" para falar sobre a apresentação que fará para os capixabas. "Lógico que 'Lepo Lepo' vai estar presente no repertório. Virou um de nossos amuletos desde o lançamento. A galera sempre pede bis. Além disso, vamos levar atrações que estamos programando para o Carnaval de 2020, como Tá Quente, e a música que gravei com a Pabllo Vittar, 'Parabéns'", garante o artista.
Por falar em "Parabéns", a faixa já virou hino e, em menos de três semanas, soma quase 16 milhões de visualizações nas redes socias. A música, inclusive, está causando polêmica em algumas regiões do país. Na tarde desta terça (12), chegou a ser censurada por uma rádio do interior de Santa Catarina, causando a ira dos fãs da cantora. A emissora afirmou que não iria divulgá-la em sua programação por não saber se Pabllo era "homem ou mulher", em um claro exemplo de homofobia.
Intolerâncias à parte, acompanhe parte do bate-papo com Márcio Victor a seguir.
Fale um pouco sobre a experiência de gravar "Parabéns", ao lado da Pabllo Vittar. Em menos de um mês, a música já virou um fenômeno...
Foi massa! A Pabllo tem uma energia muito massa (risos). Ela nos deixou à vontade para criar, pois mandou uma base da música e ficamos livres para fazer as mudanças que fossem necessárias. A equipe dela foi de um carinho incrível comigo. A gravação foi de muita alegria e a gente vibrava muito porque existe um carinho muito grande entre nós. Acho que ela é uma das maiores expressões da América Latina, conseguindo respeito no mundo inteiro. Estar ao lado de uma pessoa tão iluminada e tão merecedora me inspira muito. O melhor foi que o público dela me abraçou com um carinho enorme. Em todo lugar onde passo, as pessoas parabenizam pela música, mandando beijos para ela. Muitos até gritam: Márcio, eu amei você com a lenda (risos).
Você tem uma agenda sempre lotada, inclusive no exterior. Recentemente, fez um show na Argentina para um público imenso. Qual a receita de tanto sucesso?
Já tínhamos feitos quatro turnês nos Estados Unidos e mais três na Europa. Agora veio a Argentina. É diferente tocar para o público do exterior, principalmente para os brasileiros que moram fora. Muitos estão com saudade dos grandes clássicos, de ouvir a voz e o sotaque da gente. O show tem uma dinâmica diferente porque eles são ligados ao espetáculo. A gente faz uma salada musical, leva um pouco do Ilê, do Filhos de Gandhy, das escolas de samba, a coisa do carnaval e até do trio elétrico . Procuro cantar os grandes clássicos do axé. É legal porque alguns levam abadás dos blocos quando pularam no Brasil. Já teve um que mostrou até um cordão de Gandhy. Muitos dizem que voltam para casa renovados e com uma energia como se estivessem no carnaval de Salvador.
E tem, também, o sucesso com o projeto Só Toca Psi, que movimenta as redes sociais lançando várias músicas durante o ano. O que mais marcou essa "fábrica de hits"?
É um projeto que começou no verão passado e continua, pois fez muito sucesso. Foi maravilhoso porque tinha a canção Rei Leão, que ficou entre as mais executadas do Carnaval. Mais tarde, lançamos o EP ÉPsi, que ganhou duas músicas no canal do Kondizilla: Paradinha do Instagram e Beat do Psi. E, agora, estamos com tudo com a música Tá Quente, composta por Robbson Ribeiro, Franco Daniele e Uh Groove, cheia de suingue e ritmos. Essa vai bombar! (risos)
Por falar em bombar, qual o hit estão preparando para o Carnaval de 2020?
Faço música o tempo inteiro, mas sempre na época do Carnaval elegemos alguma que tenha a cara do Verão. Estamos apostando em Tá Quente, que, como disse, é deliciosa, animada, com coreografia e muito swingada. Além disso, vamos continuar divulgado Parabéns e teremos outra música com uma grande artista, mas ainda é surpresa (risos). Os fãs vão enlouquecer! Na semana passada, gravamos a primeira parte do clipe de Tá quente em alguns pontos turísticos de Salvador, como o bairro do Santo Antônio, Carmo, Feira de São Joaquim e Ribeira. São lugares da Cidade Baixa, com uma beleza que não consigo descrever. É um clipe cheio de dança, cor, texturas e elementos fortes, que combinam com a chegada do verão. O clipe será lançado no fim do mês.
VERÃO DE BOOA
- QUANDO: Quinta (14), a partir das 21h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
- ATRAÇÕES: Psirico, Matheusinho, Axé Raiz e DJ Leandro Netto
- INGRESSOS: Área Vip (2 Lote): R$ 50 (meia) / R$ 100 (inteira)
- POSTOS DE VENDA: Lojas Mavericks (Shop. Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha) e Loja Catamaran (Praia do Canto). À venda também pela internet.