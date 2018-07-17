No centenário de Bergman, Metrópolis traz mostra com filmes do diretor

Nascido em julho de 1918 em uma cidade ao norte de Estocolmo, na Suécia, o diretor Ingmar Bergman fez história no cinema, com filmes que questionavam a psicologia humana, e no teatro, com adaptações de Molière e Shakespeare, entre outras.

Em comemoração ao centenário do cineasta sueco, o Cine Metrópolis, em Vitória, recebe nos próximos dias sessões de exibição de cinco longas que ilustram as fases da carreira do celebrado diretor.

Intitulada Centenário Ingmar Bergman, a mostra chega ao Estado na quinta-feira (19), com apoio da embaixada sueca, que já tinha planos de exibir os clássicos em cinemas de todo o país.

Por aqui, entram em cartaz O Sétimo Selo (1957), Morangos Silvestres (1957), Persona (1966), Gritos e Sussurros (1972) e Sonata de Ouro (1978). Os filmes serão distribuídos em duas sessões por dia, até quarta-feira, dia 25, e a entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Obra

Responsável pela programação do Cineclube Metrópolis, Waldir Segundo conta que já tinha o desejo de trazer a mostra para Vitória. Segundo lembra da importância do diretor para a história do cinema mundial.

Quando falamos em Bergman, todo mundo fica meio atento, interessado. É um dos diretores mais importantes do século, referência do cinema. Lembro quando assisti a Persona e aquela abertura com o fluxo insano de imagens me chocou, destaca o programador.

No filme citado por Segundo, Bergman explora a relação entre uma atriz que perdeu a fala e sua enfermeira, de modo a questionar os fundamentos voláteis da identidade humana.

Já O Sétimo Selo, um dos mais importantes do diretor, se passa na época das Cruzadas, quando um cavaleiro encontra o país arrasado pela peste negra. O filme rendeu uma das cenas mais famosas do cinema, em que o cavaleiro disputa uma partida de xadrez com a Morte. O filme chegou a vencer o prêmio do júri em Cannes, onde também foi indicado à Palma de Ouro, e é considerado um clássico da experimentação.

Programação

Quinta (19)

17h - Persona

19h15 - Morangos Silvestres

Sexta (20)

17h - Sonata de Outono

19h15 - O Sétimo Selo

Sábado (21)

16h45 - Gritos e Sussurros

19h - Persona

Domingo (22)

16h45 - O Sétimo Selo

19h - Sonata de Outono

Segunda (23)

17h - Morangos Silvestres

19h15 - Sonata de Ouro

Terça (24)

17h - O Sétimo Selo

19h15 - Sonata de Outono

Quarta (25)

17h - Morangos Silvestres

19h15 - Persona