Netflix registra lucro líquido de US$ 587 milhões no 4º trimestre de 2019

A Netflix registrou lucro líquido de US$ 587 milhões no quarto trimestre de 2019, um aumento de 338,06% em relação a igual período de 2018. O lucro por ação diluído ficou em US$ 1,30, acima da projeção de analistas consultados pelo FactSet, de US$ 0,52.
A receita líquida do serviço de streaming somou US$ 5,467 bilhões no mesmo período, um crescimento de 30,6% na comparação anual.
Para 2020, a Netflix prevê receita líquida de US$ 5,731 bilhões, lucro líquido de US$ 750 milhões e lucro por ação diluído de US$ 1,66.
Às 18h25 (de Brasília), a ação da empresa subia 0,09% no after hours, depois de ter operado em território negativo minutos após a divulgação do balanço.