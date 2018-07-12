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Sucesso mundial

Netflix firma contrato de exclusividade com criador de La Casa de Papel

Pina é fundador da produtora espanhola Vancouver Media e criador de outras séries como Vis a Vis, El Barco e Los hombres de Paco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 15:19

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 15:19

Depois do enorme sucesso mundial da série espanhola La Casa de Papel no serviço de streaming da Netflix em todo o mundo, a empresa fechou um contrato de exclusividade com o criador da produção, Álex Pina Crédito: Netflix/Divulgação
Depois do enorme sucesso mundial da série espanhola La Casa de Papel no serviço de streaming da Netflix em todo o mundo, a empresa fechou um contrato de exclusividade com o criador da produção, Álex Pina.
A notícia foi revelada nesta quarta-feira, 12, em comunicado oficial da Netflix. De acordo com a plataforma, La Casa de Papel é a série em língua não inglesa de maior sucesso entre os seus clientes globalmente.
Pina é fundador da produtora espanhola Vancouver Media e criador de outras séries como Vis a Vis, El Barco e Los hombres de Paco. O acordo de exclusividade com a Netflix é global e, pelos termos assinados, ele produzirá novas séries e projetos com exclusividade para os 125 milhões de assinantes da plataforma em todo o mundo todo.
Trabalhar com a Netflix é um sonho realizado. Estamos vivendo um momento em que as séries estão se tornando um dos mais relevantes fenômenos culturais da história, disse Pina no comunicado.
O primeiro desafio de Pina na Netflix é o desenvolvimento da Parte 3 de La Casa de Papel, prevista para 2019. Além disso, Pina deve escrever e produzir Sky Rojo, um drama de ação com protagonista feminina, que está atualmente em desenvolvimento, com início de produção previsto para 2019.

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