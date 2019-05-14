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Netflix divulga trailer da 3ª temporada de '3%'; assista

Nova fase da série estreia em 7 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2019 às 16:26

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 16:26

14/05/2019 - Terceira temporada de '3%' estreia em 7 de junho Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITY3% | Temporada 3 | Trailer oficialENTITY_apos_ENTITY / YouTube
A Netflix divulgou nesta terça-feira, 14, o trailer da terceira temporada de "3%". A produção original da plataforma de streaming estreia no dia 7 de junho. No vídeo publicado no YouTube, é possível conhecer um pouco da Concha, uma alternativa para o Maralto.
Teoricamente, o lugar é um espaço em que todos são bem-vindos, mas uma tempestade de areia faz surgirem problemas. Com o agravamento da falta de água e comida, os moradores exigem um processo, como do Maralto, para determinar quem merece ficar na Concha.
Assista ao trailer

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