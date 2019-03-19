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Netflix divulga teaser de terceira temporada de 'Stranger Things'

Sem muitas informações, vídeo postado em Twitter pode ser indício de que trailer oficial será exibido em breve

Publicado em 19 de Março de 2019 às 20:28

Publicado em 

19 mar 2019 às 20:28
Imagem do pôster da segunda temporada de 'Stranger things' Crédito: Divulgação | Netflix
A Netflix divulgou. na tarde desta terça-feira, 19, um teaser da terceira temporada da série Stranger Things.
O Twitter oficial da produção postou um vídeo curto, reproduzido abaixo, no qual ratos parecem fugir de uma fábrica abandonada, com a legenda 'it's almost feeding time', que em português pode ser entendida como 'é quase hora de comer'.
A publicação foi retweetada por Shawn Levy, produtor da série, que escreveu: "Eu avisei. Em breve. Muito em breve". Como ainda não há datas oficias, os tweets podem ser um indício de que o trailer oficial será divulgado em breve.
A 3ª temporada de Stranger Things chega à Netflix em 4 de julho.

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