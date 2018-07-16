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SÉRIE

Netflix divulga o primeiro teaser da terceira temporada de 'Stranger Things'

A sequência das aventuras de Eleven e seus amigos irá estrear no meio de 2019

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 20:34
Elenco de 'Stranger Things' Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix divulgou na segunda-feira, 16, o primeiro teaser da terceira temporada da série Stranger Things onde mostra a personagem Robin, interpretada pela atriz Maya Thurman Hawke, filha dos também atores Ethan Hawke e Uma Thurman.
A informação mais importante no teaser, no entanto, é a possível data de estreia da temporada: no meio de 2019.
O teaser mostra um comercial falso de inauguração de um shopping center em Hawkins, cidade no interior de Indiana onde se passa a produção. Com um ar retrô dos anos 1980, o comercial mostra as diversas lojas e inovações que a construção irá trazer para a pacata cidade. Uma das lojas, a sorveteria Scoops Ahoy, tem Maya e Steve (interpretado por Joe Keery) como atendentes.
A aguardada terceira temporada da série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer está em filmagens atualmente e vai continuar a luta de Eleven (Millie Bobby Brown) e seus amigos contra os mistérios e perigos do Mundo Invertido.

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