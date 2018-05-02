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Estreia

Netflix divulga novo teaser de '13 Reasons Why'

Vídeo dá mais pistas sobre o que deve acontecer na nova leva de episódios do drama

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:19
Boas notícias para quem não aguenta mais esperar a segunda temporada de "13 Reasons Why". A Netflix divulgou nesta segunda-feira (30) a data de estreia da nova fase da história: 18 de maio.
> Leia mais notícias de Entretenimento
O anúncio veio acompanhado de um teaser, com 1:37 minutos de duração, que dá mais pistas sobre o que deve acontecer na nova leva de episódios do drama - que causou comoção ao abordar a história de Hannah Baker (Katherine Langford), uma adolescente que comete suicídio e deixa diversas fitas aos colegas de escola explicando o motivo (e os culpados) de sua decisão. Assista: 

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