Netflix divulga novo teaser de '13 Reasons Why'

Boas notícias para quem não aguenta mais esperar a segunda temporada de "13 Reasons Why". A Netflix divulgou nesta segunda-feira (30) a data de estreia da nova fase da história: 18 de maio.

O anúncio veio acompanhado de um teaser, com 1:37 minutos de duração, que dá mais pistas sobre o que deve acontecer na nova leva de episódios do drama - que causou comoção ao abordar a história de Hannah Baker (Katherine Langford), uma adolescente que comete suicídio e deixa diversas fitas aos colegas de escola explicando o motivo (e os culpados) de sua decisão. Assista: