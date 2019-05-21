Netflix divulga novo teaser da 3ª temporada de 'Stranger Things'

21/05/2019 - O bad boy Billy, como salva-vidas, na nova temporada de 'Stranger Things', que estreia em 4 de julho Crédito: Reprodução/ Netflix

A Netflix promete divulgar uma série de teasers sobre a terceira temporada de Stranger Things, que já tem data para ir ao ar: 4 de julho. O serviço de streaming publicou nesta segunda-feira, 20, um trecho de um dos episódios, intitulado Verão em Hawkins.

Nas imagens, o bad boy Billy, interpretado pelo ator Dacre Montgomery, vive um salva-vidas e arranca suspiros das mulheres que estão tomando sol ao lado da piscina, com seus maiôs 'asa-delta', um clássico modelito de verão nos anos 1980. "É hora do show", vibra uma delas ao avistar Billy.

No mesmo instante, o salva-vidas dá um apito. "Ei, nada de correr!", grita para um garotinho, que fica visivelmente amedrontado. Todos na piscina param de brincar. "Se eu tiver que avisar de novo, vai ser banido! Quer ser banido? Acho que não", afirma Billy, arrumando seus óculos escuros e observando o movimento na piscina.