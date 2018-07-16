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Temporada

Netflix divulga foto de Olivia Colman como Elizabeth II em 'The Crown'

A nova temporada irá acompanhar os importantes anos 1960 da história britânica

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 16:31
Netflix divulga foto de Olivia Colman como Elizabeth II em "The Crown" Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 16, a primeira imagem da atriz inglesa Olivia Colman como a rainha Elizabeth II em The Crown. Olivia irá substituir Claire Foy nas próximas temporadas da premiada série, que retrata a vida da monarca britânica.
Após acompanhar sua juventude, o foco agora será nos anos 1960 e 1970, momento em que Elizabeth consolidou sua popularidade em meio a eventos importantes na história britânica, como o surgimento da banda Beatles e a vitória da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966.
Sem data de estreia divulgada, a nova temporada de The Crown está em filmagens e vai trazer também Tobias Menzies como príncipe Philip, marido de Elizabeth, Helena Bonham Carter interpretando princesa Margaret, Ben Daniels fazendo o papel de Anthony Armstrong-Jones e Erin Doherty como a princesa Anne.
Um dos maiores sucessos na plataforma de streaming, The Crown já levou dois Globos de Ouro, um prêmio Emmy e recebeu mais 13 indicações para o principal prêmio da televisão norte-americana na quinta-feira, 12.

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