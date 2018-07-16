Netflix divulga foto de Olivia Colman como Elizabeth II em "The Crown" Crédito: Netflix/Divulgação

Netflix divulgou nesta segunda-feira, 16, a primeira imagem da atriz inglesa Olivia Colman como a rainha Elizabeth II em The Crown. Olivia irá substituir Claire Foy nas próximas temporadas da premiada série, que retrata a vida da monarca britânica. divulgou nesta segunda-feira, 16, a primeira imagem da atriz inglesacomo a rainha Elizabeth II em. Olivia irá substituir Claire Foy nas próximas temporadas da premiada série, que retrata a vida da monarca britânica.

Após acompanhar sua juventude, o foco agora será nos anos 1960 e 1970, momento em que Elizabeth consolidou sua popularidade em meio a eventos importantes na história britânica, como o surgimento da banda Beatles e a vitória da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966.

Sem data de estreia divulgada, a nova temporada de The Crown está em filmagens e vai trazer também Tobias Menzies como príncipe Philip, marido de Elizabeth, Helena Bonham Carter interpretando princesa Margaret, Ben Daniels fazendo o papel de Anthony Armstrong-Jones e Erin Doherty como a princesa Anne.