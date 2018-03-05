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TELEVISÃO

Netflix confirma novo retorno de 'Black Mirror' em vídeo

Empresa divulgou um teaser sobre novos episódios da série; assista

Publicado em 05 de Março de 2018 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 20:57
Após sucesso da 4ª temporada, Black Mirror ganhará novos episódios Crédito: Divulgação
Já está com saudades de Black Mirror? Anime-se: o Twitter da série da Netflix divulgou um teaser nesta segunda-feira, 5, em que afirma que a atração "estará de volta em breve".
O vídeo postado mostra doze telas de televisão passando cenas de alguns dos episódios mais marcantes de todas as quatro temporadas. "O futuro será mais brilhante do que nunca", diz o canal.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
Apesar da postagem dizer que o universo da série estará de volta de alguma forma, a Netflix não deu maiores informações sobre quantos episódios estão por vir, nem a data de estreia. Mas isso não impediu os internautas de comemorarem uma possível quinta temporada.

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