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Netflix anuncia terceira temporada de '13 Reasons Why'

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (6) com um pequeno teaser de 16 segundos

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 14:54
13 Reasons Why ganhará uma nova temporada, ainda sem data Crédito: Reprodução/Divulgação
A segunda temporada de "13 Reasons Why" mal estreou - há três semanas - e a Netflix já anunciou a continuação da série. Os próximos capítulos, talvez mais perturbadores e polêmicos, estão previstos para 2019.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 6, com um pequeno teaser de 16 segundos. A segunda temporada causou comoção ao abordar as consequências da história de Hannah Baker (Katherine Langford), uma adolescente que comete suicídio e deixa diversas fitas aos colegas de escola explicando o motivo (e os culpados) de sua decisão.
Um dos episódios foi muito criticado pelos espectadores e por pais de jovens por incluir uma cena de estupro explícito, que foi defendida pelo criador da série.
Durante encontro anual dos acionistas da Netflix, o CEO da plataforma de streaming Reed Hastings comentou a renovação da série e respondeu ao questionamento de alguns investidores sobre o possível impacto que o seriado tem nos adolescentes. "'13 Reasons Why' vem sendo extremamente popular e envolvente. É controverso, mas ninguém é obrigado a assistir a série", disse Hastings.

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