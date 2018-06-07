Netflix anuncia terceira temporada de '13 Reasons Why'

13 Reasons Why ganhará uma nova temporada, ainda sem data Crédito: Reprodução/Divulgação

"13 Reasons Why" mal estreou - há três semanas - e a Netflix já anunciou a continuação da série. Os próximos capítulos, talvez mais perturbadores e polêmicos, estão previstos para 2019. A segunda temporada demal estreou - há três semanas - e ajá anunciou a continuação da série. Os próximos capítulos, talvez mais perturbadores e polêmicos, estão previstos para 2019.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 6, com um pequeno teaser de 16 segundos. A segunda temporada causou comoção ao abordar as consequências da história de Hannah Baker (Katherine Langford), uma adolescente que comete suicídio e deixa diversas fitas aos colegas de escola explicando o motivo (e os culpados) de sua decisão.

Um dos episódios foi muito criticado pelos espectadores e por pais de jovens por incluir uma cena de estupro explícito, que foi defendida pelo criador da série.