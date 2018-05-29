Netflix anuncia a série original brasileira 'Ninguém Tá Olhando'

Netflix vai aumentar o cardápio de produções nacionais Crédito: Andrew Harrer/Bloomberg News

O serviço de streaming Netflix anunciou nesta terça-feira, 29, que vai produzir mais uma série brasileira, Ninguém Tá Olhando, a sexta da plataforma no País.

A série, definida como uma comédia dramática, vai seguir Uli, um anjo da guarda que decide se rebelar contra as ordens que recebe diariamente. A produção da comédia será de Caio e Fabiano Gullane. Já a direção ficará por conta de Daniel Rezende, diretor de dois dos oito episódios de outra série original da Netflix no Brasil, a polêmica O Mecanismo, sobre a Operação Lava-Jato.

"Ninguém Tá Olhando adiciona uma dose de humor ácido a questões complexas da humanidade e explora a relatividade de conceitos como 'bem', 'certo' e 'verdade'", explica o diretor em comunicado. "A ideia é subverter concepções pré-estabelecidas para refletirmos sobre elas, logo após recuperarmos o fôlego de boas risadas."