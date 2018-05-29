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TELEVISÃO

Netflix anuncia a série original brasileira 'Ninguém Tá Olhando'

'Ninguém Tá Olhando' já é a sexta série brasileira da plataforma digital

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:58
Netflix vai aumentar o cardápio de produções nacionais Crédito: Andrew Harrer/Bloomberg News
O serviço de streaming Netflix anunciou nesta terça-feira, 29, que vai produzir mais uma série brasileira, Ninguém Tá Olhando, a sexta da plataforma no País.
A série, definida como uma comédia dramática, vai seguir Uli, um anjo da guarda que decide se rebelar contra as ordens que recebe diariamente. A produção da comédia será de Caio e Fabiano Gullane. Já a direção ficará por conta de Daniel Rezende, diretor de dois dos oito episódios de outra série original da Netflix no Brasil, a polêmica O Mecanismo, sobre a Operação Lava-Jato.
"Ninguém Tá Olhando adiciona uma dose de humor ácido a questões complexas da humanidade e explora a relatividade de conceitos como 'bem', 'certo' e 'verdade'", explica o diretor em comunicado. "A ideia é subverter concepções pré-estabelecidas para refletirmos sobre elas, logo após recuperarmos o fôlego de boas risadas."
Ninguém Tá Olhando já é a sexta série brasileira da Netflix. A primeira, a distópica 3%, já está em sua segunda temporada. O Mecanismo, que estrou este ano, também já foi renovada. Chegam em breve ainda ao serviço a sitcom Samantha!, que estreia em julho, e ainda o drama de época Coisa Mais Linda e Sintonia, uma parceria com o diretor Kondzilla.

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