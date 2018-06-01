Nenhum de Nós comanda a segunda noite do Festival de Inverno de Guaçuí

A banda gaúcha Nenhum de Nós é a principal atração da segunda noite do 2º Festival de Inverno de Guaçuí, nesta quinta-feira (31), no parque de exposições da cidade. O show está previsto para a meia-noite, e os ingressos podem ser adquiridos no site da Blueticket ou na portaria do evento.

PRIMEIRA NOITE

A segunda edição do Festival começou na quarta-feira (30) com muita cultura italiana e abertura da Praça Gastronômica. Grupos de cantarola e dança italiana de Venda Nova do Imigrante, além do Polenta Móvel, agradaram o público, que teve acesso gratuito ao evento. Vestidos a caráter, os descendentes de italianos ainda realizaram o Mini Tombo da Polenta, numa alusão à Festa da Polenta, realizada em outubro na cidade serrana.

A noite ainda contou com os shows da Fames Jazz Band, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e da banda Alternative Stage. A Alternative é de Guaçuí e não deixou ninguém parado ao tocar grandes sucessos do U2, Guns nRoses, Scorpions, A-HA, entre outras bandas internacionais dos anos 1980.

Além do Nenhum de Nós, a programação desta quinta-feira (31) contará com os shows da banda Paralelo 80 e o trio Led III (Belo Horizonte), que fará um tributo a Led Zeppelin. As apresentações começam às 19h.

O 2º Festival de Inverno de Guaçuí é uma realização da Contexto e da Kankun Eventos. O evento segue até o próximo domingo (3) e trará ainda Paulo Ricardo (amanhã) e Ed Motta (sábado).

SERVIÇO

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: de quarta-feira (30 de maio) a domingo (3 de junho)

Onde: Parque de Exposições de Guaçuí

Programação:

Quinta-feira (31 de maio)

*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)

Abertura da Praça de Alimentação

Atrações: Bandas Paralelo 80, Led III e Nenhum de Nós

Sexta-feira (1º de junho)

*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)

Atrações: Bandas Mush Room Storm e Bee Gees Alive e o cantor Paulo Ricardo

Sábado (02 de junho)

*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)

Atrações: Walking Blues, Lucas Arruda e Ed Motta

Domingo (03 de junho)

*Entrada gratuita

Atração: Banda 522

* A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.