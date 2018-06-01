Nenhum de Nós comanda a segunda noite do Festival de Inverno de Guaçuí

A banda gaúcha Nenhum de Nós é a principal atração da segunda noite do 2º Festival de Inverno de Guaçuí, nesta quinta-feira (31), no parque de exposições da cidade. O show está previsto para a meia-noite, e os ingressos podem ser adquiridos no site da Blueticket ou na portaria do evento.
PRIMEIRA NOITE
A segunda edição do Festival começou na quarta-feira (30) com muita cultura italiana e abertura da Praça Gastronômica. Grupos de cantarola e dança italiana de Venda Nova do Imigrante, além do Polenta Móvel, agradaram o público, que teve acesso gratuito ao evento. Vestidos a caráter, os descendentes de italianos ainda realizaram o Mini Tombo da Polenta, numa alusão à Festa da Polenta, realizada em outubro na cidade serrana.
A noite ainda contou com os shows da Fames Jazz Band, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e da banda Alternative Stage. A Alternative é de Guaçuí e não deixou ninguém parado ao tocar grandes sucessos do U2, Guns nRoses, Scorpions, A-HA, entre outras bandas internacionais dos anos 1980.
Além do Nenhum de Nós, a programação desta quinta-feira (31) contará com os shows da banda Paralelo 80 e o trio Led III (Belo Horizonte), que fará um tributo a Led Zeppelin. As apresentações começam às 19h.
O 2º Festival de Inverno de Guaçuí é uma realização da Contexto e da Kankun Eventos. O evento segue até o próximo domingo (3) e trará ainda Paulo Ricardo (amanhã) e Ed Motta (sábado).
SERVIÇO
Festival de Inverno de Guaçuí
Quando: de quarta-feira (30 de maio) a domingo (3 de junho)
Onde: Parque de Exposições de Guaçuí
Programação:
Quinta-feira (31 de maio)
*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)
Abertura da Praça de Alimentação
Atrações: Bandas Paralelo 80, Led III e Nenhum de Nós
Sexta-feira (1º de junho)
*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)
Atrações: Bandas Mush Room Storm e Bee Gees Alive e o cantor Paulo Ricardo
Sábado (02 de junho)
*Valor do ingresso: R$ 45,00 (meia-entrada)
Atrações: Walking Blues, Lucas Arruda e Ed Motta
Domingo (03 de junho)
*Entrada gratuita
Atração: Banda 522
* A entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.
Pontos de venda: Os bilhetes são limitados e podem ser adquiridos no site Blueticket ou no escritório do Jornal Folha do Caparaó, na Pousada Vovô Zinho e na loja C&R Calçados, em Guaçuí; na filial da C&R Calçados de Alegre; e na sede do Jornal Aqui Notícias e na Loja Barezy (Shopping Sul), em Cachoeiro de Itapemirim.