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Para relaxar!

National Geographic prepara programação especial para pets no réveillon

A programação, que vai ao ar no dia 31, às 23h, é uma iniciativa criada em 2017 e visa conscientizar as pessoas sobre os efeitos negativos que os fogos de artifício têm nos animais de estimação

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 20:13
Caminha de pets
Pets costumam ficar assustados durante as festas de fim de ano Crédito: Pinterest
Imagine seu pet relaxando ao som de música clássica e imagens da natureza durante o réveillon. A National Geographic pretende amenizar o medo e o estresse causados por fogos de artifício durante as comemorações de fim de ano. Para isso, o canal apresenta uma atração especial para cães e gatos.
A programação, que vai ao ar no dia 31, às 23h, é uma iniciativa criada em 2017 e visa conscientizar as pessoas sobre os efeitos negativos que os fogos de artifício têm nos animais de estimação.
Médicos veterinários relatam que o ruído das explosões causam arritmia, medo, tontura e descontrole.
Seguindo os conselhos de especialistas, que garantem que a música clássica acalma os animais, o especial Réveillon Para Pets tem como base a Sinfonia pelo Planeta, uma produção que combina música sinfônica com imagens relaxantes do mar, da costa, da terra, das montanhas e do céu, numa composição variada, dinâmica e surpreendente.
Além de ser transmitido no National Geographic, o especial pode ser visto, a partir das 23h, nos canais National Geographic Wild e Nat Geo Kids.
A organização sem fins lucrativos argentina "El Campito Refugio" propõe que os animais sejam deixados soltos em local seguro, livre de obstáculos e com as cortinas fechadas. Além disso, certifique-se de que haja um espaço confortável e água potável ao alcance dele.
Também é importante levar seu pet para uma caminhada antes, para que fiquem mais descansados. Eles também sugerem não mimar os animais para não reforçar o estresse e sempre consultar o veterinário antes de optar por sedá-los. Por fim, lembre-se de verificar se seus animaizinhos estão com colar de identificação, caso escapem por estresse.
Por fim, com a hashtag #RéveillonParaPets, o público pode compartilhar dicas, experiências e imagens de seus bichinhos neste final de ano nas redes sociais do National Geographic.

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