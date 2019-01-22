'Nasce uma Estrela', 'Roma' e 'Green Book' disputam Oscar 2019

'Roma', Green Book', 'Nasce uma Estrela' e 'Infiltrado na Klan' despontam em diversas categorias, repetindo o feito do Globo de Ouro, concedido no início do mês

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 15:04

Redação de A Gazeta

Crédito: Montagem Gazeta Online
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na manhã desta terça (21) a lista de indicados ao Oscar. A cerimônia será realizada na noite de 24 de fevereiro, em Los Angeles.
"Roma", Green Book", "Nasce uma Estrela" e "Infiltrado na Klan" despontam em diversas categorias.
Esta já é uma temporada "sangrenta": alguns dos favoritos já foram escaldados por campanhas de difamação na internet, como foi o caso de "Green Book", e outros são frutos de experiências bastante tumultuadas no set, como ocorreu com "Bohemian Rhapsody", cujo diretor, Bryan Singer, se afastou da produção após acusações de assédio. Confira a lista dos indicados.
A LISTA DOS INDICADOS AO OSCAR 2019
Melhor filme
Bohemian Rhapsody
A Favorita
Green Book: O Guia
Infiltrado na Klan
Nasce uma Estrela
Pantera Negra
Roma
Vice
Melhor direção
Yorgos Lanthimos, A Favorita
Spike Lee, Infiltrado na Klan
Pawel Pawlikowski, Guerra Fria
Alfonso Cuarón, Roma
Adam Mckay, Vice
Melhor atriz
Glenn Close, A Esposa
Lady Gaga, Nasce uma Estrela
Yalitza Aparicio, Roma
Olivia Colman, A Favorita
Melissa McCarthy, Poderia Me Perdoar?
Melhor ator
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen, Green Book: O Guia
Bradley Cooper, Nasce uma Estrela
Christian Bale, Vice
Willem Dafoe, No Portal da Eternidade
Melhor atriz coadjuvante
Regina King, Se a Rua Beale Falasse
Amy Adams, Vice
Emma Stone, A Favorita
Rachel Weisz, A Favorita
Marina de Tavira, Roma
Melhor ator coadjuvante
Mahershala Ali, Green Book
Richard E. Grant, Poderia Me Perdoar?
Sam Elliot, Nasce uma Estrela
Adam Driver, Infiltrado na Klan
Samwell Rockwell, Vice
Melhor filme estrangeiro
Roma, de Alfonso Cuarón (México)
Guerra Fria, de Pawel Pawlikowski (Polônia)
Assunto de Família, de Hirokazu Kore-Eda (Japão)
Cafarnaum, de Nadine Labaki (Líbano)
Never Look Away, de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemanha)
Melhor animação
Os Incríveis 2
Homem-Aranha no Aranhaverso
Mirai
Ilha dos Cachorros
WiFi Ralph: Quebrando a Internet
Melhor documentário
Free Solo", de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi
Hale County This Morning, This Evening", de RaMell Ross
Minding the Gap", de Bing Liu
Of Fathers and Sons", de Talal Derki
RBG", de Betsy West e Julie Cohen
Melhor roteiro original
A Favorita
Green Book: O Guia
Roma
Vice
First Reformed
Melhor roteiro adaptado
Infiltrado na Klan
Nasce uma Estrela
Poderia Me Perdoar?
Se a Rua Beale Falasse
A Balada de Buster Scruggs
Melhor direção de fotografia
Roma
Never Look Away
A Favorita
Nasce uma Estrela
Guerra Fria
Melhor direção de arte
A Favorita
Pantera Negra
O Retorno de Mary Poppins
O Primeiro Homem
Roma
Melhor montagem
Bohemian Rhapsody
Green Book
A Favorita
Vice
Infiltrado na Klan
Melhor trilha sonora
Se a Rua Beale Falasse
Pantera Negra
O Retorno de Mary Poppins
Ilha dos Cachorros
Infiltrado na Klan
Melhor canção original
All The Stars, de Pantera Negra"
Ill Fight, de RBG
The Place Where Lost Things Go, de O Retorno de Mary Poppins
Shallow, de Nasce uma Estrela
"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, de A Balada de Buster Scruggs"
Melhor edição de som
O Primeiro Homem
Pantera Negra
Um Lugar Silencioso
Bohemian Rhapsody
Roma
Melhor mixagem de som
O Primeiro Homem
Pantera Negra
Nasce uma Estrela
Bohemian Rhapsody
Roma
Melhor figurino
A Favorita
Pantera Negra
O Retorno de Mary Poppins
Duas Rainhas
A Balada de Buster Scruggs
Melhor maquiagem e penteado
"Border"
"Duas Rainhas"
"Vice"
Melhores efeitos visuais
O Primeiro Homem
Vingadores: Guerra Infinita
Jogador Nº 1
Christopher Robbin: Um Reencontro Inesquecível
Han Solo: Uma História Star Wars
Melhor curta-metragem
Detainment", de Vincent Lambe
Fauve", de Jeremy Comte
Marguerite", de Marianne Farley
Mother", de Rodrigo Sorogoyen
Skin", de Guy Nattiv
Melhor curta documental
Black Sheep", de Ed Perkins
End Game", de Rob Epstein e Jeffrey Friedman
Lifeboat", de Skye Fitzgerald
A Night at the Garden", de Marshall Curry
Period. End of Sentence.", de Rayka Zehtabchi
Melhor curta de animação
"Animal Behaviour", de Alison Snowden e David Fine
Bao", de Domee Shi
Late Afternoon", de Louise Bagnall
One Small Step", de Andrew Chesworth, Bobby Pontillas
Weekends", de Trevor Jimenez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

