'Nasce uma Estrela', 'Roma' e 'Green Book' disputam Oscar 2019

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na manhã desta terça (21) a lista de indicados ao Oscar. A cerimônia será realizada na noite de 24 de fevereiro, em Los Angeles.
"Roma", Green Book", "Nasce uma Estrela" e "Infiltrado na Klan" despontam em diversas categorias.
Esta já é uma temporada "sangrenta": alguns dos favoritos já foram escaldados por campanhas de difamação na internet, como foi o caso de "Green Book", e outros são frutos de experiências bastante tumultuadas no set, como ocorreu com "Bohemian Rhapsody", cujo diretor, Bryan Singer, se afastou da produção após acusações de assédio. Confira a lista dos indicados.
A LISTA DOS INDICADOS AO OSCAR 2019
Melhor filme
Bohemian Rhapsody
A Favorita
Green Book: O Guia
Infiltrado na Klan
Nasce uma Estrela
Pantera Negra
Roma
Vice
Melhor direção
Yorgos Lanthimos, A Favorita
Spike Lee, Infiltrado na Klan
Pawel Pawlikowski, Guerra Fria
Alfonso Cuarón, Roma
Adam Mckay, Vice
Melhor atriz
Glenn Close, A Esposa
Lady Gaga, Nasce uma Estrela
Yalitza Aparicio, Roma
Olivia Colman, A Favorita
Melissa McCarthy, Poderia Me Perdoar?
Melhor ator
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen, Green Book: O Guia
Bradley Cooper, Nasce uma Estrela
Christian Bale, Vice
Willem Dafoe, No Portal da Eternidade
Melhor atriz coadjuvante
Regina King, Se a Rua Beale Falasse
Amy Adams, Vice
Emma Stone, A Favorita
Rachel Weisz, A Favorita
Marina de Tavira, Roma
Melhor ator coadjuvante
Mahershala Ali, Green Book
Richard E. Grant, Poderia Me Perdoar?
Sam Elliot, Nasce uma Estrela
Adam Driver, Infiltrado na Klan
Samwell Rockwell, Vice
Melhor filme estrangeiro
Roma, de Alfonso Cuarón (México)
Guerra Fria, de Pawel Pawlikowski (Polônia)
Assunto de Família, de Hirokazu Kore-Eda (Japão)
Cafarnaum, de Nadine Labaki (Líbano)
Never Look Away, de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemanha)
Melhor animação
Os Incríveis 2
Homem-Aranha no Aranhaverso
Mirai
Ilha dos Cachorros
WiFi Ralph: Quebrando a Internet
Melhor documentário
Free Solo", de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi
Hale County This Morning, This Evening", de RaMell Ross
Minding the Gap", de Bing Liu
Of Fathers and Sons", de Talal Derki
RBG", de Betsy West e Julie Cohen
Melhor roteiro original
A Favorita
Green Book: O Guia
Roma
Vice
First Reformed
Melhor roteiro adaptado
Infiltrado na Klan
Nasce uma Estrela
Poderia Me Perdoar?
Se a Rua Beale Falasse
A Balada de Buster Scruggs
Melhor direção de fotografia
Roma
Never Look Away
A Favorita
Nasce uma Estrela
Guerra Fria
Melhor direção de arte
A Favorita
Pantera Negra
O Retorno de Mary Poppins
O Primeiro Homem
Roma
Melhor montagem
Bohemian Rhapsody
Green Book
A Favorita
Vice
Infiltrado na Klan
Melhor trilha sonora
Se a Rua Beale Falasse
Pantera Negra
O Retorno de Mary Poppins
Ilha dos Cachorros
Infiltrado na Klan
Melhor canção original
All The Stars, de Pantera Negra"
Ill Fight, de RBG
The Place Where Lost Things Go, de O Retorno de Mary Poppins
Shallow, de Nasce uma Estrela
"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, de A Balada de Buster Scruggs"
Melhor edição de som
O Primeiro Homem
Pantera Negra
Um Lugar Silencioso
Bohemian Rhapsody
Roma
Melhor mixagem de som
O Primeiro Homem
Pantera Negra
Nasce uma Estrela
Bohemian Rhapsody
Roma
Melhor figurino
A Favorita
Pantera Negra
O Retorno de Mary Poppins
Duas Rainhas
A Balada de Buster Scruggs
Melhor maquiagem e penteado
"Border"
"Duas Rainhas"
"Vice"
Melhores efeitos visuais
O Primeiro Homem
Vingadores: Guerra Infinita
Jogador Nº 1
Christopher Robbin: Um Reencontro Inesquecível
Han Solo: Uma História Star Wars
Melhor curta-metragem
Detainment", de Vincent Lambe
Fauve", de Jeremy Comte
Marguerite", de Marianne Farley
Mother", de Rodrigo Sorogoyen
Skin", de Guy Nattiv
Melhor curta documental
Black Sheep", de Ed Perkins
End Game", de Rob Epstein e Jeffrey Friedman
Lifeboat", de Skye Fitzgerald
A Night at the Garden", de Marshall Curry
Period. End of Sentence.", de Rayka Zehtabchi
Melhor curta de animação
"Animal Behaviour", de Alison Snowden e David Fine
Bao", de Domee Shi
Late Afternoon", de Louise Bagnall
One Small Step", de Andrew Chesworth, Bobby Pontillas
Weekends", de Trevor Jimenez