Não vai pro Sambão? Veja quais baladas curtir nesta sexta-feira

Hoje começa o carnaval de Vitória! Mas, para quem não vai para o Sambão do Povo, tem baladas para agitar a sexta-feira (2) do capixaba. Confira a agenda.

SHOW

Eu, a Viola e Deus

Homenagem a Pena Branca e Xavantinho, com Chico Lobo e Max Gasperazzo. Sexta. Às 21h, no Teatro de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

BALADA

Fluente

Funk-A-Holic. Às 21h. Entrada: R$ 20 (online), R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Wanted Pub

"Sexta Fire" com Ivan & Matheus e João Fellipe e Rafael. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.

Ivan e Matheus tocam na The Wanted Crédito: Divulgação

Bolt

Mil Grau. Às 23h. Entrada: R$ 5 (até 0h), R$ 15. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Indie Go. Às 22h. Entrada: R$ 5 (lista até 23h); R$ 15. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub - edição especial de Carnaval. Às 21h. Entrada: R$ 10 (fantasiado), R$ 15. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Garagem Vitória

André Prando Trio - Autoral e Releituras. Às 20h. Entrada: gratuito (15 primeiros); R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99624-5673.

Vitrine Music Bar

Balada Sertaneja com Pedro & Lucas. Às 20h30. Couvert: gratuito (até 21h), R$ 10 (dependendo da lotação), R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.

AUDIOVISUAL

24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Série Irmão do Jorel de Juliano Enrico. Episódios Em Busca da Liberdade, Elefante de Porcelana, Dormindo, Acordado, Dormindo e Eject Especial. Às 19h. Estacionamento do Cine Metrópolis/ Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Aberto ao público.

Quatro episódios de "Irmão do Jorel" serão exibidos na Ufes Crédito: Divulgação/Cartoon

MÚSICA AO VIVO

Engtrio

Rock. Às 21h. Cervejaria Bradus. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4308.

Tropical Crowd

Rock, reggae e surf music. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Monique Rocha e banda

Samba de raiz. Parte do projeto Sexta Show. Show em comemoração ao dia de Iemanjá. 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

João Marques & Romílson

Sertanejo universitário. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3075-3942.

Genesis Madeira

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos,262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314-5000.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu do Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

Rickson Maioli e Felipe Soares

Sertanejo e Variado. Às 18h. Pinguim Music Bar. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.

PedalaSamba

Pagode. Às 22h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

CARNAVAL

Carnarock 2018

Com shows das bandas Rocktop (Cover Raimundos), Megazord, Tahoma (Cover System Of A Down)Silence Means Death, Skydiving From Hell. Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: gratuito para quem for fantasiado ou comprar a camisa do evento (R$ 20); R$ 15 (cada dia). Informações: (27) 98116-3325.