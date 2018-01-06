Nando Reis promete novidades para show em Guarapari

Com um olhar no passado, mas com os pés firmes em um presente muito bem vivido, o músico Nando Reis volta a Guarapari no próximo sábado (13) com a turnê Jardim-Pomar, um show em que resgata memórias da sua história e reflete sobre a efemeridade da vida.

A vida é pra ser vivida intensamente enquanto ela existe, enquanto nós existimos. O disco fala muito sobre a finitude, a consciência de que somos mortais, reflete o músico em entrevista ao C2.

Sobre o tempo efêmero, embora concorde que não há como fugir do mundo digital, Nando acredita que a tecnologia e o uso das redes sociais mudaram a forma de viver, deixando tudo imediato demais.

Não tem como achar que não faz parte da vida, mas a tecnologia dá uma sensação de urgência que é um pouco falsa. Parece que tem que ter e necessariamente é assim.

O músico sobe ao palco no Multiplace Mais, em Meaípe, Guarapari, em show que também tem o roqueiro Frejat como atração.

CENÁRIO

A vida é pra ser vivida intensamente enquanto ela existe, enquanto nós existimos. O disco fala muito sobre a finitude, a consciência de que somos mortais Nando Reis

O show Nando Reis trará fotos do arquivo pessoal do cantor, além de desenhos e escritos. O cenário mostrará recortes da vida pessoal, do começo de carreira, dos 20 anos de Titãs, da relação do músico com o teatro... tudo num espaço montado com transparências que se sobrepõem, imagens em movimento e um projeto de luz que cria um jogo entre as imagens, as músicas e o público.

A plateia também poderá ouvir sons pré-gravados que dialogam com a performance de Nando e sua banda, como conversas, vozes, passos e bastidores.

Tem muito sentido com o meu trabalho, que é extraído das experiências pessoais. Expõe uma relação de pessoalidade. Nunca tinha feito um show que tivesse essa projeção, essa relação assim, ressalta Nando, que, além das inéditas, vai cantar seus grandes sucessos de carreira, como All-Star, O Segundo Sol, Sou Dela e Relicário.

JARDIM-POMAR

O disco, lançado há pouco mais de um ano, foi gravado em duas partes: a primeira delas em um teatro de Seattle, em Washington, nos EUA, foi produzida por Jack Endino, produtor que assina, entre outros trabalhos, Bleach, o primeiro álbum do Nirvana.

Já a outra parte, em São Paulo, contou com o Barrett Martin, ex-baterista da banda norte-americana Screaming Trees e antigo colaborador de Nando. O espaço entre as duas etapas foi de seis meses, o tempo para que o cantor conseguisse o dinheiro necessário para finalizar o produto  após o término de seu contrato com a Universal, Nando foi um dos primeiros grandes artistas do Brasil a apostar no mercado independente.

Como eu sou um artista independente, eu dependo de um cronograma muito minucioso que eu tenho que seguir pela disponibilidade de dinheiro, explica o cantor, que define Jardim-Pomar como uma colheita de histórias e memórias com músicas dedicadas à sua esposa, como 4 de março e Só Posso Dizer.

Costumo dizer que para fazer o disco levou 54 anos. O disco é o recorte, o retrato do momento do artista e, quando eu o lancei, tinha 54 anos, filosofa.

Por falar em recorte, nada mais significativo do que a obra contar com a participação de um velho conhecido que fez parte da vida do músico por mais de duas décadas: o Titãs. A convite do músico, o grupo participou de uma das faixas do disco.

Evidentemente depois que eu saí do Titãs, a convivência ficou mais escassa. Sempre que a gente se reencontra, é uma alegria. Foi muito divertido e fiquei feliz que eles aceitaram, lembra.

Nando Reis & Frejat

Quando: Sábado (13), a partir das 22h.

Onde: Multiplace Mais. Rua Iriri, Quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari.

Ingressos: R$ 80 (meia, 3º lote front stage); R$ 120 (2º lote camarote); R$ 600 (2º lote mesa bronze  4 pessoas) , R$ 700 (2º lote mesa prata  4 pessoas), R$ 1.000 (1º lote mesa ouro  4 pessoas). Ingressos à venda nas lojas Mavericks, Espaço Original (Guarapari) e no site do Blueticket. Assinantes de A GAZETA tem 60% de desconto no camarote 2 e Front Stage, e 15% de desconto nas mesas.