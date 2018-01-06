Nando Reis promete novidades para show em Guarapari

Com um olhar no passado, mas com os pés firmes em um presente muito bem vivido, o músico Nando Reis volta a Guarapari no próximo sábado (13) com a turnê Jardim-Pomar, um show em que resgata memórias da sua história e reflete sobre a efemeridade da vida.
A vida é pra ser vivida intensamente enquanto ela existe, enquanto nós existimos. O disco fala muito sobre a finitude, a consciência de que somos mortais, reflete o músico em entrevista ao C2.
Sobre o tempo efêmero, embora concorde que não há como fugir do mundo digital, Nando acredita que a tecnologia e o uso das redes sociais mudaram a forma de viver, deixando tudo imediato demais.
Não tem como achar que não faz parte da vida, mas a tecnologia dá uma sensação de urgência que é um pouco falsa. Parece que tem que ter e necessariamente é assim.
O músico sobe ao palco no Multiplace Mais, em Meaípe, Guarapari, em show que também tem o roqueiro Frejat como atração.
CENÁRIO
A vida é pra ser vivida intensamente enquanto ela existe, enquanto nós existimos. O disco fala muito sobre a finitude, a consciência de que somos mortais
O show Nando Reis trará fotos do arquivo pessoal do cantor, além de desenhos e escritos. O cenário mostrará recortes da vida pessoal, do começo de carreira, dos 20 anos de Titãs, da relação do músico com o teatro... tudo num espaço montado com transparências que se sobrepõem, imagens em movimento e um projeto de luz que cria um jogo entre as imagens, as músicas e o público.
A plateia também poderá ouvir sons pré-gravados que dialogam com a performance de Nando e sua banda, como conversas, vozes, passos e bastidores.
Tem muito sentido com o meu trabalho, que é extraído das experiências pessoais. Expõe uma relação de pessoalidade. Nunca tinha feito um show que tivesse essa projeção, essa relação assim, ressalta Nando, que, além das inéditas, vai cantar seus grandes sucessos de carreira, como All-Star, O Segundo Sol, Sou Dela e Relicário.
JARDIM-POMAR
O disco, lançado há pouco mais de um ano, foi gravado em duas partes: a primeira delas em um teatro de Seattle, em Washington, nos EUA, foi produzida por Jack Endino, produtor que assina, entre outros trabalhos, Bleach, o primeiro álbum do Nirvana.
Já a outra parte, em São Paulo, contou com o Barrett Martin, ex-baterista da banda norte-americana Screaming Trees e antigo colaborador de Nando. O espaço entre as duas etapas foi de seis meses, o tempo para que o cantor conseguisse o dinheiro necessário para finalizar o produto após o término de seu contrato com a Universal, Nando foi um dos primeiros grandes artistas do Brasil a apostar no mercado independente.
Como eu sou um artista independente, eu dependo de um cronograma muito minucioso que eu tenho que seguir pela disponibilidade de dinheiro, explica o cantor, que define Jardim-Pomar como uma colheita de histórias e memórias com músicas dedicadas à sua esposa, como 4 de março e Só Posso Dizer.
Costumo dizer que para fazer o disco levou 54 anos. O disco é o recorte, o retrato do momento do artista e, quando eu o lancei, tinha 54 anos, filosofa.
Por falar em recorte, nada mais significativo do que a obra contar com a participação de um velho conhecido que fez parte da vida do músico por mais de duas décadas: o Titãs. A convite do músico, o grupo participou de uma das faixas do disco.
Evidentemente depois que eu saí do Titãs, a convivência ficou mais escassa. Sempre que a gente se reencontra, é uma alegria. Foi muito divertido e fiquei feliz que eles aceitaram, lembra.
Nando Reis & Frejat
Quando: Sábado (13), a partir das 22h.
Onde: Multiplace Mais. Rua Iriri, Quadra A, lote 9, Meaípe, Guarapari.
Ingressos: R$ 80 (meia, 3º lote front stage); R$ 120 (2º lote camarote); R$ 600 (2º lote mesa bronze 4 pessoas) , R$ 700 (2º lote mesa prata 4 pessoas), R$ 1.000 (1º lote mesa ouro 4 pessoas). Ingressos à venda nas lojas Mavericks, Espaço Original (Guarapari) e no site do Blueticket. Assinantes de A GAZETA tem 60% de desconto no camarote 2 e Front Stage, e 15% de desconto nas mesas.
Informações: (27) 3417-0031