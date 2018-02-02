Naldo faz show no Espírito Santo. Confira agenda deste sábado (3)

Mesmo com a folia rolando solta no Sambão do Povo, o capixaba tem outras opções para curtir o sábado (3). Entre os destaques está o show de Naldo Benny, em Guarapari. Confira a agenda.
BALADA
Fluente
SE JOGA. Às 15h. Entrada: gratuita (para os 100 primeiros em traje de praia), R$ 15 (até 18h), R$ 20 (até 20h), R$ 30. Match - Micareta das Gays. Às 21h. Entrada: R$ 25 (Apenas Online); R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Wanted Pub
"Noite do Chapéu" com Felipe Ribeiro e Jean e Juliano. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
Bolt
SWAG. Às 23h. Entrada: R$ 5 (até 1h), R$ 10. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Rocket com Haren, Yelling Goats (tributo a Queens of The Stone Age) e Idiots (tributo a Green Day). Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Liverpub Vitória
Banda Tahoma (cover de System Of A Down) e banda Quintal Selvagem. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 23h), R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Garagem Vitória
Zé Maholics, Amanita Flying Machine e Pelados. Às 20h. Entrada: gratuito (15 primeiros); R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99624-5673.
Vitrine Music Bar
"Vitrine Classic" com Banda Trilha. Às 20h30. Couvert: R$ 20 (dependendo da lotação), R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.
Burlesqueria
Ai Caramba. Às 23h. Entrada: gratuito (20 primeiros); R$ 5 (até 0h); R$ 9,99. Escadaria do Rosário, Centro, Vitória.
Luazul
Pré Carnaval com Naldo Benny, Sacode do Rabannada e Dj Fabio Marriel. Às 23h. Entrada: de R$ 40 (Pista/ meia/ 2º lote) a R$ 140 (Camarote/ inteira/ 2º lote). Rua M3B, 371, Nova Guarapari, Guarapari. Informações: (27) 3262-5444.
La Playa
Prime Open Bar com DJ Jean du PCB, Rodrigo do CN, Maike Danger, Arca e Catrinck. Às 23. Entrada: R$ 25 (online). Av. Estudante José Júlio de Souza, 653, Jockey de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99271-9292.
Galpão
Vai Malandra. Às 23h. Entrada: gratuita (50 primeiros com nome na lista); R$ 10 (até 0h); R$ 15. Av. Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória.
Usina Club
Festa "#Bye Bye Usina", com Jean du PCB, Estevao Duarte e Jess Benevides. A partir das 22h. Ingressos: R$ 20. Av. Eudes Scherrer de Souza, 1504, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99782-3302.
FESTIVAL
Festival Ponte
Microfone livre, batalha de MCs, pocket shows com C.V.E Clã, Dantas MC, Atividade Suspeita e INVUL. Às 14h. Av. Treze n° 1, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
Duets
Rock internacional. Às 21h. Cervejaria Bradus. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4308.
Carol & Priscila
Sertanejo universitário. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 3075-3942.
Mirano Schuler e Bené Rodrigues
Músicas de grandes clássicos do cinema. Às 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informação: (27) 3029-4743.
Jeito de Ser
Pagode. Às 22h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
Flávia Santos
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos,262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314-5000.
Vintage Gang
Rock e blues. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Álvares de Cabral. Av. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.
Jackson Lima e Felipe Soares
Pop e rock; Variado. Às 18h. Pinguim Music Bar. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.
Yuri e os Tropicanalhas
Samba e marchinhas. Aquecimento do carnaval. Quem estiver fantasiado para o desfile das escolas de samba de Vitória não paga entrada. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
CARNAVAL
Carnarock 2018
Sobrinhos da Véia (RJ)(Cover Mamonas Assassinas), Metrópole (Cover Legião Urbana), Luto (Cover Misfits), Social Disparity, Outras Velharias. Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: gratuito para quem for fantasiado ou comprar a camisa do evento (R$ 20); R$ 15 (cada dia). Informações: (27) 98116-3325.
Bailinho de Carnaval no Parque Botânico da Vale
Atividades para crianças à partir das 10h. Bailinho à partir das 15h. Parque Botânico da Vale. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Aberto ao público.
Bailinho de carnaval do Shopping Praia da Costa
Às 16h. Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.
CarnaViana
Abertura, Matinê, desfile de blocos e shows coms Rogerinho do Cavaco e Dayse do Banjo. À partir das 15h. Domingo. Abertura, Matinê, desfile de blocos e show com Rickson Maioli. Às 15h. Viana Sede, Viana. Aberto ao público.
Bloco da Lama
Às 16h. Bar do Marquinhos Valadares. Rua. Antenor Pinto Carneiro, Barra do Jucu, Vila Velha. Aberto ao público.
Matinê de Carnaval da Criançada com o Grupo Estripolia
Às 17h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (crianças de 2 a 6 anos); R$ 15 (meia / antecipado / adultos acompanhados de criança); R$ 60 (mesa com 4 entradas).