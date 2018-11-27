My Magical Glowing Lens e Gabriela Brown em evento de graça em Vitória

De terça (27) a sexta-feira (30), Vitória vai sediar evento que contará com show de Gabriela Deptulski, do My Magical Glowing Lens, e Gabriela Brown de graça. Além disso, os encontros vão buscar promover debates da mulher na indústria e promoverão a cultura que é produzida, principalmente, no Espírito Santo em sessões gratuitas. Todas as atividades vão começar às 19h, com classificação livre, na sede de O Parque, no Centro de Vitória.
O primeiro dia de atividade conta com bate-papo em torno do tema "Mulheres reais: desafios e delícias da mulher atual". Na conversa, participam a cantora Gabriela Deptulski, a sócia da Fricote Nina Tassis, e Marcela Turra, idealizadora do projeto Ninguém Fica Pra Trás, que apoia organizações que acolhem pessoas LGBT+.
No último dia, o palco será das cantoras Gabriela Deptulski e Gabriela Brown. As duas são conhecidas nos cenários independentes e abordam dois tipos de música diferentes. A primeira aposta em sons analógicos e eletrônicos que embalam o que é chamado de "rock progressivo" e "pop-lisérgico". A segunda, apesar de ser francesa, joga toda sua brasilidade que vem de família no soul abrasileirado que ela mesma cria.
PROGRAMAÇÃO
Todas as atividades acontecem na sede de O Parque (Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória) a partir das 19h todos os dias.
TERÇA-FEIRA (27)
Mulheres reais: desafios e delícias da mulher atual
Papo despojado entre mulheres do ramo criativo, com participação de Gabriela Deptulski (do My Magical Glowing Lens), Nina Tassis e Marcela Turra Rangel.
QUARTA-FEIRA (28)
Youtube e projeção liberados para o público divulgar música e vídeos
QUINTA-FEIRA (29)
Sketch-bar, projeto que reúne ilustradores, desenhadores, rabiscadores e olheiros. Todos ao redor da mesa para expor seus trabalhos e trocar portfólio.
SEXTA-FEIRA (30)
Música autoral com Gabriela Deptulski, do My Magical Glowing Lens (20h45) e a cantora Gabriela Brown (22h)
SERVIÇO
Evento gratuito com My Magical Glowing Lens e Gabriela Brown
Onde: O Parque (Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória)
Quando: de terça (27) a sexta-feira (30), a partir das 19h
Entrada franca
Informações: (27) 3207-3446