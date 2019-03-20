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TELEVISÃO

MV Bill estreia 4ª temporada do seu programa 'Hip Hop Brazil'

Política, violência e racismo são alguns dos assuntos debatidos a partir das letras de rap dos artistas convidados

Publicado em 

20 mar 2019 às 20:49

Publicado em 20 de Março de 2019 às 20:49

20/03/2019 - MV Bill durante a gravação do seu talk-show Crédito: Divulgação / Hip Hop Brazil
Com músicas e visões contundentes, MV Bill vai estrear no próximo sábado, 23, às 22h, a quarta temporada 2019 do seu programa de TV Hip Hop Brazil, no canal pago Music Box Brazil.
O rapper conversa com convidados do gênero musical sobre política, violência urbana e questões raciais durante o talk-show, a fim de refletir sobre os conteúdos críticos presentes no rap.
"Quero mostrar com isso que hip-hop não é só o vocalista. Fazemos um bate-papo no qual a gente fala sobre essa cultura como um todo. São várias questões que surgem daí a depender da carreira e das composições dos entrevistados", explica.
Os principais convidados são Abronca (trio formado pelas rappers May, Slick e Jay, que se conheceram no grupo teatral Nós do Morro), DJ Negralha (do grupo O Rappa), Rapper Cert, Azzy e as DJs Flávia Xexéo, Tony e Tami.
Apesar do programa ter um estúdio, os diálogos são gravados em diferentes lugares da cidade do Rio de Janeiro.

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