Músicos do ES são selecionados para festival da orquestra do Mozarteum

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No primeiro semestre de 2019, a música do Espírito Santo vai marcar presença nacionalmente. É que Paulo Henrique Mendes de Oliveira e Luiza Braga de Moura são os dois músicos do Estado que foram selecionados para compor a nova formação da Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, que é considerada uma das mais importantes e de destaque do Brasil. Desde já, os profissionais já receberam o repertório que devem ter pronto até março, quando se encontram em São Paulo com o restante dos colegas para ensaios.

A primeira agenda dos dois será de duas semanas em Trancoso, quando se apresentarão no festival 8º Música da cidade. "As expectativas são as melhores possíveis. Apesar de já ter tocado em outras formações grandes é sempre um jeito novo de apresentar seu trabalho para o público. E encontrar os músicos de outras partes do País também proporciona uma experiência muito proveitosa", destaca Paulo Henrique, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.

O intercâmbio entre os músicos é muito legal. Desta vez, também, estarão presentes dois músicos de fora do País. Então, a troca de experiências será ainda mais proveitosa Paulo Henrique Mendes, músico

O músico é formado pelo Conservatório de Tatuí, em São Paulo, e de lá para cá conquistou uma vaga na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. "Vim para o Estado em fevereiro deste ano e está sendo incrível. Eu e a Luiza fomos selecionados e conseguimos dispensa para ficarmos naquelas duas semanas do festival. Com certeza, será uma experiência muito engrandecedora", afirma.

Paulo Henrique Mendes de Oliveira: trompetista da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo foi selecionado para tocar em formação clássica nacional Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

TRANCOSO, SALA SÃO PAULO E ELINA GARANCA

Ao todo, 90 músicos vão compor a orquestra que vai se apresentar no festival de Trancoso. A inscrição dos profissionais é feita por meio de vídeo e Paulo, por exemplo, conseguiu ser aprovado de primeira. "Esse ano decidi me inscrever e eles me selecionaram. O músico de qualquer lugar do mundo envia o material e uma banca examina o conteúdo", esclarece. Além dessa apresentação, os jovens que foram escolhidos para o Mozarteum também terão a oportunidade de tocar na Sala São Paulo acompanhando a renomada soprano russa Elina Garanca.

A Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro está cada vez mais conhecida, atingindo jovens de diversos estados do Brasil e, inclusive, já chama a atenção de jovens latino-americanos. Nossa orquestra tem cumprido seu objetivo principal de ser um grupo diversificado, que abre novos caminhos aos músicos que participam da iniciativa Carlos Moreno, maestro titular da orquestra do Mozarteum