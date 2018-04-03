Musical sobre a trajetória de Zeca Pagodinho chega a Vila Velha

O sambista Zeca Pagodinho alcançou o sucesso sem abrir mão da sua origem. No musical Zeca Pagodinho  Uma história de amor ao samba, quem está no palco é o Zeca, mas também é Jessé Gomes da Silva Filho, o herói de Xerém, subúrbio do Rio de Janeiro. O espetáculo que será apresentado nesta quinta-feira, dia 5 de abril, em Vila Velha, conta como esse homem do povo lida com a fama ao longo da vida sem deixar de lado seus amigos, sua família e seus ideais.

O musical é divido em dois momentos. Na primeira fase, Zeca é interpretado pelo ator Peter Brandão, que assume o papel na juventude e no início da vida adulta do sambista. Já na segunda fase, quem assume o papel é Gustavo Gasparani, também diretor do espetáculo.

Queria fazer algo mais original, que saísse da fórmula de musical biográfico. Como o Zeca está vivo e fazendo shows, não faz sentido só imitá-lo. Partindo de uma frase que tinha em uma das biografias dele, Zeca é uma espécie de Macunaíma do subúrbio carioca, e eu quis dar esse foco ao texto. O espetáculo conta a saga de um herói suburbano, explica Gustavo.

Além de mergulhar na biografia e na discografia de Zeca, Gustavo buscou beber da fonte de sua história, o próprio sambista.

Fui à casa do Zeca, no Xerém. Almocei com a família, tomei cerveja, vinho... Conversei bastante com ele, que acompanhou cada etapa do processo de criação. Ele é muito simples e muito autêntico. A grande preocupação dele era que a peça trouxesse alegria para as pessoas. De certa forma é o que ele representa. Ele levou o subúrbio do Rio de Janeiro pro país todo, conta.

CAUSOS & PERSONAGENS

Vários personagens que fazem parte da história de Zeca, ou Jessé, estão no espetáculo. Como Baixinho, o caseiro do artista no Xerém, que depois se tornou a babá dos seus filhos. Ele pediu para incluir o Baixinho no musical. Aí ele contou histórias hilária, o personagem era muito engraçado e faz um enorme sucesso no espetáculo, diz Gustavo.

Ao todo, são quatro músicos, um regente e 13 atores. O repertório foi escolhido a partir de letras que contam a ação dramática e também de grandes hits do sambista, as músicas ícones de Zeca.

A ideia inicial era ter apenas um protagonista, mas Peter Brandão se destacou durante os testes. O ator, que integrou o programa Gente Inocente, sucesso na TV Globo nos anos 2000, é mais novo, e por isso Gustavo teve uma nova ideia.

Eu achei o Peter incrível, mas ele não poderia fazer a peça inteira e interpretar o Zeca adulto. A partir daí, peguei ele pra fazer a primeira parte, e eu, que não iria atuar, entro na fase adulta, 17 anos depois. Ele é um menino muito talentoso. Para mim, ser ator e diretor são duas funções que exigem muito, então dividir o papel com Peter me proporciona mais tranquilidade, entrega Gustavo, que já tem em seu currículo outros musicais como SamBra, o musical  100 anos de samba, que dirigiu e no qual também atuou substituindo o protagonista, o sambista Diogo Nogueira.

Eu já cantava, mas minha voz é mais grave que a do Zeca, então me preocupei mais com o jeito do artista, o feeling. Não me acho parecido fisicamente com ele, mas tenho um amor pelo samba e pelo popular que nos aproxima, com certeza. Antes eu conhecia o Zeca como artista, mas o ser humano Jessé é um cara incrível e generoso, isso foi o que mais me chamou a atenção quando fui escrever o texto. Ele é um cara espiritualmente elevado, mais desenvolvido. Isso foi a grande surpresa e passou a ser a diretriz do trabalho. Ele é um ser humano especial, completa.

Zeca Pagodinho  Uma história de amor ao samba

Quando: quinta-feira (5), às 21h.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Ingresso: cadeira ouro: R$ 75 (meia); prata: R$ 50 (meia); bronze: R$ 25 (meia). À venda no site Tudus.com.br.