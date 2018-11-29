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Em São Paulo

Música capixaba ganha noite exclusiva durante evento internacional

Artistas do Espírito Santo vão apresentar seus trabalhos durante a Semana Internacional de Música de São Paulo, onde também haverá painel de discussão sobre cenário musical capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 14:02

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 14:02

No próximo dia 8 de dezembro, Gabriela Deptulski, Gabriela Brown, Gavi, a dupla Severino e outros convidados vão apresentar aos paulistas a atual música capixaba. Numa noite totalmente voltada para a produção local, a Semana Internacional de Música de São Paulo (Sim) vai realizar, no Presidenta - Bar e Espaço Cultural, na região da Av. Augusta, um painel de discussões para o cenário musical daqui.
A organização da Noite Capixaba ficou por conta de Simone Marçal e Daniel Morelo. Organizadores do Formemus - evento de música que acontece no Espírito Santo -, eles foram convidados pela produção do Sim por conta do trabalho que desenvolvem de intercâmbio de artistas capixabas. 
De acordo com a dupla, esse convite é uma das provas de que o capixaba está rompendo fronteiras com o próprio talento. "Temos vários artistas que vão se apresentar nesse dia, com trabalhos autorais e que são valorizados. Há algum tempo já estamos vindo de um histórico no Estado de reunir artistas, conversar com eles e entender que todo esse trabalho é importante", destaca Daniel, que completa: "Já foram feitos eventos parecidos e eles dão super certo. É aquela brincadeira que o pessoal faz, de que tem capixaba em todo lugar do mundo. Somos nós conquistando cada vez mais espaços".
Nós estamos conectados com o Brasil inteiro. A rede existe, sim. E nós queremos fazer parte dela e fortalecê-la
Daniel Morelo, organizador do Formemus
EXPECTATIVA
De acordo com Humberto Campos, que compõe a dupla Severino, a expectativa para a apresentação é grande, já que neste ano a música produzida no Espírito Santo vem ganhando um espaço nacional que é importante para a sua valorização. Para ele, o intercâmbio com artistas jovens e de outros estados também é essencial para que as bases do desenvolvimento dos capixabas seja boa.
A cantora capixaba Gabriela Brown Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielabrown
"É engraçado como que, em outros estados, somos muito mais conhecidos do que no próprio Espírito Santo. Tenho amigos em Minas Gerais que conhecem mais algumas cantoras capixabas do que a própria população daqui", contrapõe.
Humberto frisa que apresentará algo totalmente autoral no festival de São Paulo, misturando a bossa nova com eletrônica, soul e outros ritmos. "É um caldeirão de estilos o que nós fazemos no Severino... Mas agrada, a aceitação tem sido muito boa e, desde que começamos com o projeto, temos conseguido evoluir bem, de forma saudável", avalia.
INTERCÂMBIO
Daniel pondera que ele e Simone farão o painel durante o evento, em São Paulo. Nele, pretendem tratar um pouco do cenário musical capixaba e sua evolução. Para eles, também é essencial que haja essa troca de experiências com produtores de outros Estados para que seja realizado um intercâmbio. "Nós estamos em diálogo com pessoas do Brasil inteiro para levar nossos artistas para mais lugares. Por agora, também, iremos a Minas Gerias dar uma oficina de projetos culturais", adianta.
Dupla Severino Crédito: Severino/Divulgação
SERVIÇO
Noite Capixaba - SIM São Paulo
Atrações: My Magical Glowing Lens (ES); Cainã (ES); Gavi (ES); Severino (ES); Suspechos (SP); Gabriela Brown (ES); Auri (ES); DJ Morelo
Onde: Presidenta - Bar e Espaço Cultural (Rua Augusta, 335, São Paulo)
Quando: 8 de dezembro (sábado), a partir das 21h
Ingressos: R$ 10 (até 22h); R$ 15 (após 22h) - Vendas na bilheteria do local
Classificação: 18 anos

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