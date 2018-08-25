Música autoral capixaba é o foco do 'Divirta-se Live Sessions'

Divirta-se Live Sessions, o novo programa multiplataforma da Rede Gazeta, estreia no dia 29, às 20h, no Facebook do Gazeta Online, e traz a música capixaba como protagonista  Solveris, Sunrise Blues Band, Gavi, Cainã e a Vizinhança do Espelho e Amanita Flying Machine são as bandas que participam da primeira temporada do programa.

Idealizado e dirigido pelo editor TV Gazeta Antonio Cezar Martins Filho e apresentado por Rafael Braz, editor do C2, o programa integra o movimento Somos Capixabas, parte da comemoração do aniversário de 90 anos da Rede Gazeta.

Esse é um projeto antigo. Eu fazia o Sonzêra na internet, no esquema de live sessions, e foram mais de 60 artistas tocando durante quase três anos. Com o movimento Somos Capixabas, achei que tinha tudo a ver para fomentar a música capixaba, diz Antonio. A ideia logo foi comprada por câmeras, sonoplastas e até por funcionários do parque gráfico, que ajudaram com a montagem do cenário e outras questões técnicas. Aí montamos o programa juntos, completa Antonio.

Cada episódio tem duração entre 10 e 15 minutos e traz uma banda que intercala músicas com as entrevistas conduzidas por Rafael Braz. Todos foram gravados no galpão de bobinas da Rede Gazeta.

O programa tem um formato de TV, só que mais enxuto e espontâneo. Como não tenho muita experiência de televisão, fica tudo mais informal, com uma linguagem mais próxima da internet. Para mim foi legal voltar a entrevistar, uma vez que o cargo de editor não tem tanto disso. As entrevistas são focados no mercado autoral dessa novíssima música capixaba, nas dificuldades, conquistas e na representatividade deles nos cenários local e nacional, explica Rafael.

Curadoria

A banda Solveris é quem abre a temporada. O grupo de Vila Velha surgiu em 2016 com Dok, Magro, Morena e Leozí. O piloto do programa, gravado com a Sunrise Blues Band, banda de que Antônio faz parte, deu tão certo que virou mais um episódio.

Rafael e Antonio fizeram a curadoria com nomes que estão despontando ou que têm tudo para despontar na cena musical capixaba e até na nacional.

Tínhamos uma lista com muitos nomes. Alguns não rolaram, como o André Prando e o My Magical Glowing Lens, por agenda, mas esperamos tê-los numa próxima oportunidade. É uma galera mais nova, que não participou do boom da música capixaba nos anos 1990 e 2000. Mesclamos homens, mulheres e sonoridades. Não escolhemos por nosso gosto pessoal, a escolha foi feita pela qualidade do trabalho resume Braz.