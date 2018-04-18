Museu Capixaba do Negro sedia 1º Encontro de Hip Hop

Mucane - Museu Capixaba do Negro Crédito: Elizabeth Nader / Divulgação

O Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) vai sediar o primeiro "Encontro de Hip Hop: Formação e Cypher", que acontece nestas quinta (19) e sexta (20), às 19 horas, e no sábado (21), às 16 horas. O evento colocará em pauta vários elementos do universo hip hop, com batalhas e rodas de conversa, tratando de assuntos como breaking e grafite.

A programação reúne rodas de conversa e batalha de breaking. Para as rodas de conversa, a participação é aberta, sem necessidade de inscrição, e terá emissão de certificados.

Para batalha de breaking, que acontece no sábado (21), as inscrições devem ser feitas até quinta-feira (19) através do link . As vagas são limitadas e os primeiros colocados serão premiados.

"O intuito é proporcionar a cada participante um estado de troca de informações com os convidados de São Paulo e, a partir dessa interação, formar multiplicadores do movimento e oportunizar um melhor entendimento do que é e como funciona cada elemento da cultura hip hop", disse Geovanni Lima, produtor do evento, que é realizado com recursos provenientes do edital nº 003/2017 - Seleção de Projetos de Valorização da Cultura Hip Hop da Secretaria Estadual de Cultura.

Programação

Quinta-feira (19), às 19 horas

Prática Histórica de DJ no Movimento Hip Hop - Com DJ Miria Alves (São Paulo)

Sexta-feira (20), às 19 horas

A Prática de MC no Movimento Hip Hop - Com Kamila MC (São Paulo)

Sábado (21), às 16 horas

Breaking e os Universos Possíveis - Com Gerson Afrobreak (São Paulo)