Museu Capixaba do Negro comemora 25 anos com programação especial

Mucane - Museu Capixaba do Negro Crédito: Elizabeth Nader / Divulgação

Espaço de resistência, memória e fomento da cultura afrodescendente, o Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas, popularmente conhecido como Mucane, completa, em 2018, 25 anos de existência. Para celebrar a data, de 9 a 13 deste mês, o espaço terá uma programação que une a tradição e o contemporâneo, com música, dança e artes visuais, além de pautas que apresentam novos olhares sobre a construção da história da população negra no Brasil.

"Comemorar os 25 anos do Museu Capixaba do Negro representa a concretização política e cultural de um espaço específico para a comunidade afrodescendente. A potência desse espaço é refletida não somente em suas atividades artísticas, sociais e políticas, mas também - e talvez até principalmente - como um símbolo de toda a contribuição cultural que nos é essencial, necessária", disse o secretário municipal de cultura, Francisco Grijó.

Na quarta-feira (9), às 19 horas, acontece a abertura da exposição "UJUZI: Conhecimento é Poder", do Coletivo UHURU. O trabalho tem a proposta de aproximar o público das principais linguagens africanas, através do grafite, vídeo mapping, artes plásticas e simbologias africanas.

"Acreditamos que devemos utilizar de todos os meios possíveis que amplie e facilite a absorção de conhecimento da cultura Africana. Com base nisso, o projeto propõe um olhar sensível a esse (re)conhecimento, valores e tradições, mostrando a relevância do resgate de comunicações ancestrais", explicou o coletivo.

O trabalho foi contemplado no Edital de Seleção de Projeto de Ocupação do Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas"- Mucane, ano 2017/2018, Categoria I - Exposição Artística, e realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura.

MEDIAÇÃO

Entre os dias 10 e 12 de maio, às 9 e 14 horas, acontece uma mediação especial intitulada Desconstrução do 13 de maio". "O dia 13 de maio foi construído sobre uma história oficial que não correspondia à realidade do País. Uma história que omitiu as inúmeras lutas dos povos negros e indígenas, unidos ou não aos grupos abolicionistas formados também por brancos, diz Ariane Meirelles, profissional da dança afrobrasileira e membra do Conselho Municipal do Negro (CONEGRO), entidade parceira nesta atividade.

MEMÓRIA

No dia 13 de maio, dia do aniversário do museu, a partir das 16 horas, acontece a programação cultural Memória e Resistência, que aproxima a tradição do contemporâneo, através da dança e da música.

Abrindo a programação, a performance "Kalunga", do Coletivo Emaranhado, que irá utilizar todo o espaço térreo do Mucane, para apresentar uma história autoral sobre a relação do homem com a divindade Iemanjá. O trabalho é resultado da participação dos professores nas oficinas do projeto Corpo Afro.

"O 'Kalunga' coloca em prática os ensinamentos dos professores durante as oficinas. É a concretização das oficinas com os profissionais que participaram como instrutores", explicou Maicom Souza, integrante do coletivo.

Na sequência a cantora Monique Rocha apresenta o show "O Canto da Guerreira", que faz um mergulho no trabalho de Clara Nunes. No palco, o universo afro e religioso da cantora é relembrado por um repertório com os grandes clássicos da artista como "O Mar Serenou". O espetáculo foi contemplado no Edital de Seleção de Projeto de Atividade Artística e Cultural, ano 2017/2018, na Categoria VI  Música, com recursos do Fundo Municipal de Cultura.

Encerrando a programação, Rincon Sapiência. O rapper, que fez colaborações nos trabalhos recentes de Alice Caymmi e IZA, vai apresentar as canções do seu álbum de estreia, "Galanga Livre", que reúne músicas de forte teor político e social, ao lado de canções de amor, em um repertório que extrapola musicalmente o rap e abre espaço para o samba, o funk, a ciranda e a música africana.

MUCANE

Criado em 13 de maio de 1993, através do decreto nº 3.527, de 1993, o Museu Capixaba do Negro Veronica da Pas (Mucane) é um espaço de convergência de serviços destinados à população negra e à comunidade em geral. No local, acontecem cursos e oficinas de formação artística, além de espaços para o debate e exposições voltadas para a história e identidade negra.

Desde sua reabertura, em 2012, o museu realizou quase duas dezenas de exposições, em parceria com artistas e coletivos ou por meio de edital de ocupação de espaços, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

As mostras também desenvolvem trabalhos voltados para a arte-educação, que tem o objetivo de ampliar o debate proposto pelos temas apresentados na sala expositiva. Em 2017, mais de 1,5 mil alunos  de escolas municipais, particulares, faculdades e universidades  participaram das visitas guiadas às exposições.

No mesmo ano, foram realizadas seis oficinas nas áreas da dança, música e contação de histórias, com 170 alunos matriculados, seis exposições, nove lançamentos de livros e 38 eventos, que atingiu um público atingido de aproximadamente sete mil pessoas.

O Mucane também é a sede da Biblioteca Joaquim Beato, que tem um acervo de mais de 400 títulos, com publicações que tratam desde questões sociais e religiões de matriz africana até a literatura contemporânea. Sua proposta é de atender uma demanda diversificada de estudos das relações étnico-raciais no que se refere ao trabalho educativo sobre o antirracismo no Brasil.

SERVIÇO



25 anos do Mucane

Quando: de 09 a 13 de maio, quarta a domingo

Onde: Museu Capixaba do Negro Veronica da Pas (Mucane) - avenida República, 121, Centro