Munhoz e Mariano agitam a 32ª Festa do Tomate, em Venda Nova

Munhoz e Mariano completam uma década de estrada em 2018 e para dar início as comemorações dessa data tão importante a dupla lançou, na última sexta feira (19), o EP Ensaio MeM 10 anos. O projeto vem com músicas inéditas e como um aquecimento para o DVD de 10 anos de carreira, que será gravado ainda no primeiro semestre.

Munhoz e Mariano no ensaio do projeto MeM 10 anos Crédito: Youtube/Munhoz e Mariano

Para completar esse aquecimento, a dupla chega na próxima semana ao Espírito Santo para um show na 32ª Festa do Tomate, em Alto Caxixe, interior de Venda Nova do Imigrante - que acontece de 26 a 28 de janeiro. A dupla se apresenta no sábado (27), complementando a programação que contará ainda com os shows de Jads e Jadson e Filipe Fantin. As apresentações serão realizadas no Centro de Eventos Tomatão.

Para o projeto do EP, Munhoz e Mariano escolherem no repertório 5 músicas inéditas, são elas: Alphaville Alphavela (Montenegro, Henrique Casttro, Elvis Elan e Bruno Mandioca), Boca Seca (Thiago e Samuel, Juan Marcus e Vinícius e Junior Pepato), Como é Que Resiste (Elan Rúbio, Bruno Sucesso, Vinícius Romero e Marcello Henrique), De Mim e do Cê (Guilherme Rosa, Ricco Montana, Robertinho e Cesar Zocante) e Se Bobear Cê Já Me Ama (Thiago e Samuel, Junior Pepato e Elcio de Carvalho).

Confira o vídeo do ensaio da canção "De Mim e Do Cê"

A estimativa é que cerca de 20 mil pessoas participem da 32ª Festa do Tomate de Alto Caxixe. Para Luciano Pravato, presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Caxixe, esta edição resgata a essência da festa, que é promover a agricultura local. Uma prova disso é volta do Concurso do Melhor Tomate de Mesa do Espirito Santo, que não era realizado há quatro anos, e que elegerá o tomate de melhor qualidade dentro dos padrões estabelecidos pela comissão organizadora do concurso.

Alto Caxixe concentra as famílias que mais produzem tomate no Espírito Santo. Cerca de 70% da produção de tomate local é vendida para outros Estados, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Belo Horizonte e Bahia. Esta é uma oportunidade para os compradores conhecerem a região onde é produzido, afirma Luciano.

Serviço

32ª Festa do Tomate de Alto Caxixe

Onde: Centro de Eventos Tomatão - Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante

Ingressos: R$ 10 (1º lote/sexta-feira); R$ 50 (2º lote/sábado); no domingo a entrada é gratuita

Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Loja Império (Afonso Cláudio e Brejetuba); Shopping Praia da Costa (Vila Velha); Tanea Modas (Venda Nova do Imigrante e Castelo); Empório Country (Conceição do Castelo); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Shopping Mestre Álvaro (Serra); Sabor Café (Cachoeiro de Itapemirim); Loja 2 Amigos (Ibatiba); Shopping Moxuara (Cariacica); Farmácia Pedra Azul (Pedra Azul); Farmácia do Sansão (Vargem Alta); Shopping Vitória (Vitória); Shopping Vila Velha (Vila Velha); e no site superticket.com.br.

Informações: www.festadotomate.org.br

Programação

Sexta-feira (26/01)

8h - Dia de campo

11h  Almoço típico

12h30  Palestra sobre Rastreabilidade e novas tendências para o mercado agrícola com Giampaolo Buso, diretor da PariPassu

14h  Sorteio de 01 vales-compra agrícola no valor de R$ 5 mil para participantes do Dia do campo

15h  Pausa técnica

20h  Abertura dos portões

21h - Abertura oficial da 32ª Festa do Tomate

21h30  Eleição da rainha e das princesas da Festa do Tomate 2018

23h  Show com Alemão do Forró

01h  Encerramento

Sábado (27/01)

8h30  Tratorada / Encontro dos agricultores no Centro de Eventos

10h  Celebração em Ação de Graças às Colheitas  Exposição e Avaliação dos frutos que participaram do concurso

 Música ao vivo com Raione e Mateus

- Almoço típico e confraternização dos agricultores com gincanas e brincadeiras

13h  Pausa técnica

16h  Abertura dos portões  Sunset com Filipe Fantin

19h  Show com Munhoz e Mariano

22h  Show com Jads e Jadson

8h  Encerramento

Domingo (28/01)

7h  Treino livre  Motocross 2018

9h  Oficina culinária na Casa do Tomate (Chef Ari Cardoso)

9h  Abertura oficial do Campeonato Capixaba de Motocross 2018

11h  Almoço típico ao som de Vagner e Edimar

13h  Grupo Tonni Boni

14h  Entrega da Premiação do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa Espírito Santo 2018

1º lugar: R$ 3 mil, troféu e certificado de qualidade

2º lugar: R$ 2 mil, troféu e certificado de qualidade

3º lugar: R$ 1 mil, troféu e certificado de qualidade

15h30  Entrega da premiação do Motocross 2018

16h  Sorteio fechado  Hilux Aut. 0Km + Corolla Aut. 0Km

18h  Show com Comichão