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'Mundo Bita' prepara programação especial no Mês das Crianças

Programas especiais começam a partir desta segunda (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 16:02

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 16:02

Crianças
  Crédito: Freepik/Reprodução
A equipe de Mundo Bita preparou uma programação especial para o mês das crianças, em outubro. A animação lançou na sexta-feira, 2, a música Querida Chupeta, bye bye, para estimular os pequeninos a largarem o objeto na primeira infância. Com clipes que ultrapassam sete bilhões de "views" no Youtube, a produtora Mr. Plot lança o projeto "Mês das Crianças Mágico Mundo Bita", com uma agenda repleta de novidades e atrações.
Na segunda-feira, 12, haverá um episódio surpresa da nova série Imagine-se. No dia 23, será relançado o clipe da canção Festa na Lagoa, em parceria com Casuarina. E, para encerrar o mês, no dia 30, um pocket show especial com Chaps Melo, criador do Bita, e banda irá divertir os pequeninos.
Além de estar presente no conteúdo audiovisual em canais como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Net Now, PlayKids, Spotify e Deezer, a animação promove shows, peças de teatro, livros, espaços temáticos e produtos. Já foram mais de 500 apresentações para um público superior a um milhão de espectadores, passando por 65 cidades, antes da pandemia do novo coronavírus.

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Com quase dez anos de sucesso, o Mundo Bita foi indicado ao 19º Grammy Latino de melhor álbum infantil. Bita e os Animais ganhou disco de platina pela Sony Music e foi o segundo DVD infantil mais vendido no Brasil. E Bita e as Brincadeiras conquistou disco de ouro pela Sony Music.

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