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Apresentação impecável

Mumuzinho vence 'Show dos Famosos' interpretando dona Ivone Lara

O cantor concorreu com Naiara Azevedo, que interpretou a cantora Anitta; Tiago Abravanel, caracterizado como Milton Nascimento; Silvero Pereira, que deu vida à Edith Piaf; e Helga Nemeczyk, que incorporou Liza Minnelli
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 13:48

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 13:48

Mumuzinho vence "Show dos Famosos" interpretando dona Ivone Lara Crédito: Montagem Gazeta Online
O cantor Márcio da Costa Batista, mais conhecido como Mumuzinho, foi o grande vencedor do Show dos Famosos neste domingo, 9. O quadro acontece dentro do Domingão do Faustão e presta homenagem a diversas personalidades brasileiras.
O cantor concorreu com Naiara Azevedo, que interpretou a cantora Anitta; Tiago Abravanel, caracterizado como Milton Nascimento; Silvero Pereira, que deu vida à Edith Piaf; e Helga Nemeczyk, que incorporou Liza Minnelli.
Mumuzinho ganhou 10 de todos os jurados. O diretor Boninho foi mais comedido nos elogios e se disse impressionado com a caracterização. "Uma das melhores maquiagens que já vi na vida", afirmou.
Já Miguel Falabella relembrou os momentos em que foi rigoroso com Mumuzinho. "Nós fomos muito rigorosos, te instigamos, e que bacana ver você nessa final e trazer essa glória do Brasil que é a dona Ivone Lara, é muito emocionante, é uma afirmação de brasilidade, de talento. Você é um luxo", disse, antes de dar a nota máxima.
Claudia Raia seguiu o companheiro e também fez elogios à interpretação do cantor. "Além de ter feito a delicadeza dela, na voz, no olhar, do gesto, ainda fez a amorosidade com que ela tratava quem estava em cena e fora de cena com ela, tudo isso feito por um homem", disse. "(Você é) um grande ator de entender a percepção de universo dessa mulher", continuou, antes de dar a nota 10.
Faustão ainda revelou que Mumuzinho estava com dores antes de sua apresentação, e que precisou fazer fisioterapia para conseguir realizar a homenagem e participar da final do quadro.
Após a consagração, Mumuzinho ainda gravou um vídeo para agradecer o carinho dos fãs. "Não existe o impossível", disse.

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