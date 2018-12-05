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TELEVISÃO

Multishow programa episódios inéditos das séries Chaves e Chapolin

Capítulos serão exibidos nesta quinta-feira (6) e sábado (8)

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:47
Os seriados Chaves e Chapolin passam no Multishow Crédito: Divulgação/Multishow
O canal Multishow programou alguns episódios inéditos das séries Chaves e Chapolin. Nesta quinta, 6, às 23h45, será exibido Onde Está Clarissa?, capítulo de Chapolin, no qual Florinda desaparece em um bosque e seu pai e o marido vão precisar da ajuda do herói para encontrá-la.
Já no sábado, 8, às 23h15, será a vez do episódio Exibição de Ioiôs, da série Chaves, que mostra Seu Madruga tentando ganhar uma graninha fazendo exibição de ioiôs, mas terá alguns problemas, pois não tem licença para realizar o trabalho.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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