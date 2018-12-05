Multishow programa episódios inéditos das séries Chaves e Chapolin

Os seriados Chaves e Chapolin passam no Multishow Crédito: Divulgação/Multishow

O canal Multishow programou alguns episódios inéditos das séries Chaves e Chapolin. Nesta quinta, 6, às 23h45, será exibido Onde Está Clarissa?, capítulo de Chapolin, no qual Florinda desaparece em um bosque e seu pai e o marido vão precisar da ajuda do herói para encontrá-la.

Já no sábado, 8, às 23h15, será a vez do episódio Exibição de Ioiôs, da série Chaves, que mostra Seu Madruga tentando ganhar uma graninha fazendo exibição de ioiôs, mas terá alguns problemas, pois não tem licença para realizar o trabalho.

As informações são do jornal