Multidão curte o centenário do Cordão da Bola Preta no Rio

Começou por volta das 10 horas, no Centro do Rio, o desfile do Cordão da Bola Preta, bloco de carnaval que completa 100 anos em 2018. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 1,5 milhão de pessoas no desfile deste sábado, embalados por sambas e marchinhas e pela potência de cinco caminhões de som.

Tradicional, o Bola, como o bloco é conhecido, atrai foliões de todo o Rio e os turistas que visitam a cidade. Maurício Mendes, 27 anos, saiu de trem às 6 horas do Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio, para curtir o bloco com o grupo Uga Uga. Há 12 anos, o grupo, que reúne de até 40 pessoas, se pinta de preto e se veste de homens e mulheres das cavernas.

"Já virou tradição vir para o Bola Preta assim. Sempre brincamos muito e o povo gosta de pular com a gente. Às vezes vamos para outros blocos, mas aqui é obrigatório", disse.

Stefani Dórea, de 27 anos, saiu de Angra dos Reis, no litoral sul fluminense, para participar dos 100 anos do Bola Preta. Hospedada na casa de amigas, em Niterói, na região metropolitana, também acordou cedo para acompanhar o cordão.

"Esta é minha primeira vez no bloco. As meninas já vêm há cinco anos e sempre falam bem, então resolvi ver de perto", afirmou. O grupo de amigas ainda pretende curtir outros blocos neste sábado.

Fantasiado de Rei Momo, Alessandro da Silva, 43 anos, também saudou o bloco centenário. "Sou paraense e não perco o Bola Preta por nada. Já está no sangue", afirmou o folião.

Primeira Rainha Moma do Bola Preta, porta-estandarte por 10 anos e três vezes Mamãe Noel do bloco, aos 83 anos, Maura Possas se emocionou ao saudar o público de cima de um dos caminhões de som.

A atriz Leandra Leal e a cantora Maria Rita, porta-estandarte e madrinha do cordão, respectivamente, também animaram o público. Porta-bandeira da escola de samba Beija-Flor, Selminha Sorriso é musa do bloco. Padrinho da agremiação, o cantor Neguinho da Beija-Flor não chegou a tempo do início do desfile. A atriz Cris Vianna é a madrinha do centenário e a atriz Miriam Duarte, a musa.

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