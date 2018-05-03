'Mulheres normais gostam de transar também', afirma IZA

Quando percebi que a insatisfação com o meu trabalho estava fora de controle, vi que teria que largar a carreira. De seis em seis meses eu mudava de emprego, conta a carioca IZA, publicitária por formação, em entrevista por telefone. Novo fenômeno do pop brasileiro, a carioca de 27 anos acaba de lançar seu primeiro disco, Dona de Mim.

A cantora despontou no cenário musical após a publicação de vídeos no YouTube, em que aparecia interpretando canções de artistas conhecidos como Alceu Valença, Djavan, Beyoncé, Adele e Sam Smith. No final do ano passado, lançou o single Pesadão, gravado em parceria com Marcelo Falcão e, de lá para cá, não parou de tocar nas rádios.

No total, foi um ano e meio dedicado de maneira intensa à produção do álbum de estreia. Pude lidar com pessoas queridas desde o início. Estava muito ansiosa para compartilhar o resultado com todo mundo, sabe? Dou um passo de cada vez, diz, sem se abalar com a agenda de um dia inteiro atendendo à imprensa para falar da novidade.

Apesar do boom recente, IZA já convive com a música desde bem pequena. Com a mãe formada em História da Arte, e o pai militar que integrava um grupo de pagode, o ambiente festeiro era frequente na casa da família que morava em Olaria, no subúrbio do Rio.

Na família do meu pai ainda tem muita gente que trabalha e vive em escola de samba. Minhas outras tias, por parte de mãe, são musicoterapeutas. A música estava presente, mas eu achava que não era capaz de trabalhar isso. Que bom que mudei de ideia (risos).

A familiaridade da jovem com a música fica claríssima logo em Ginga, canção que abre o disco. Os versos embalados por uma animada batida eletrônica são divididos com Rincon Sapiência, um dos rappers mais elogiados do gênero. Um convite claro ao balanço.

Daí em diante, o álbum decola, demonstrando um trabalho coeso que teve participação de outros nomes de peso: Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Gloria Groove e Thiaguinho também marcaram presença nas gravações.

Todas as músicas foram feitas pensando em quem cantaria comigo. Foi assim com Corda Bamba, com Ginga, com Pesadão... Penso no corpo da música, no que a música precisa. E essas pessoas incríveis toparam participar desse trabalho comigo, detalha.

O pop que norteia a identidade artística da cantora dá espaço também a guitarras eletrônicas que lembram a nova onda do axé, ao r&b e a diversos outros elementos em uma verdadeira mistura.

Quis homenagear tudo o que gosto de cantar. Me emociono muito com os ritmos da black music, trago blues, trap, reggae, muita percussão brasileira. Está tudo amarrado ali. Não precisamos de rótulos nessa vida. Somos cantores e ponto final, sentencia a cantora, que cresceu ouvindo clássicos como Michael Jackson, George Benson, Donna Summer e Tina Turner.

Um hino pela força que vem de dentro, a faixa-título foi escrita pelo colatinense Arthur Marques, também coautor de Sua Cara, de Major Lazer, Anitta e Pabllo Vittar.

Diverso

Não é exagero dizer que a jovem cantora sentiu que podia falar de tudo logo em seu primeiro disco. IZA busca naturalizar temas espinhosos por meio da música. No álbum tem balanço, mas falo também sobre amor, sexo, separação. Mulheres normais gostam de transar também. Isso não é tabu na vida de um homem, não deveria ser na vida das mulheres, dispara.

Com um visual que reafirma a cultura negra a todo momento, a cantora reconhece a importância da representatividade em seu meio.

Fico muito feliz ao me dar conta disso. Me sinto lisonjeada, porque lembro de como era importante me enxergar nas mulheres que admirava na TV quando era mais nova, relata.

Com a carreira milimetricamente planejada, a carioca demonstra pé no chão ao ser questionada sobre uma possível carreira internacional. IZA diz não se sentir cobrada, e nem estar preocupada com os holofotes além-mar.

Não tenho trabalhado nesse sentido ainda. Acho que é um passo distante. Óbvio que se pintasse uma oportunidade, eu faria isso, mas pela música, não pelo status da carreira internacional. Não é o momento. Ainda estou lançando meu primeiro álbum, diz, comedida.

Dona de Mim

IZA. Warner Music, 14 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.